Polo Museale di Trani
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Eventi e cultura

Apertura straordinaria del Polo Museale di Trani: ingresso gratuito alla mostra dedicata a San Francesco

“Fotogrammi di Luce”, il percorso espositivo dedicato all'evoluzione iconografica di Santo di Assisi, arricchito da preziose opere provenienti dal Monastero delle Clarisse di Trani (t)

Trani - domenica 31 maggio 2026
Sarà un'occasione speciale per cittadini, visitatori e appassionati d'arte, perchè domani 1° giugno, il Polo Museale di Trani aprirà straordinariamente le proprie sale per consentire la visita gratuita alla mostra fotografica "Fotogrammi di Luce: il volto del Santo nella storia dell'arte", allestita nell'ambito delle iniziative dedicate all'VIII Centenario del Transito di San Francesco d'Assisi.

L'esposizione propone un affascinante percorso iconografico attraverso una selezione di immagini fotografiche tratte da celebri opere d'arte che raccontano l'evoluzione della rappresentazione del volto di San Francesco nel corso dei secoli. Un viaggio tra spiritualità, storia dell'arte e sensibilità religiosa che consente di cogliere come l'immagine del Santo di Assisi si sia trasformata parallelamente all'evoluzione della cultura e della spiritualità dell'Occidente.

Ad arricchire ulteriormente il percorso espositivo vi è una sezione dedicata a due preziose opere provenienti dalla collezione delle Suore Clarisse del Monastero di San Giovanni di Trani: una scultura del XIV secolo e un dipinto del XVIII secolo raffiguranti San Francesco.

Il dialogo tra le due opere offre al visitatore una lettura complementare del francescanesimo. Da un lato emerge la dimensione del dolore fisico e dell'estasi mistica, dall'altro la serenità interiore e il profondo rapporto con il divino, elementi che da sempre caratterizzano la figura del Santo. L'iniziativa rappresenta un'importante opportunità culturale per approfondire la conoscenza della spiritualità francescana attraverso il linguaggio universale dell'arte e della fotografia.
  • L'ingresso alla mostra sarà completamente gratuito. Orari di apertura:
Mattina: dalle 9.30 alle 13.00 - Pomeriggio: dalle 16.00 alle 19.00 - Per informazioni: - Fondazione S.E.C.A. - Tel. 0883 58 24 70 - Email: info@fondazioneseca.it
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