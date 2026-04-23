Eventi e cultura
Alla scoperta del Polo Museale di Trani: 10 anni di Storia, Arte, Archeologia e Comunità
Un programma speciale per l'anniversario
Trani - giovedì 23 aprile 2026 15.47 Comunicato Stampa
A dieci anni dalla sua nascita, la Fondazione S.E.C.A. celebra un traguardo significativo, segnando un decennio di impegno costante nella valorizzazione del patrimonio culturale e nella promozione dell'arte come strumento di crescita e dialogo. Il Polo Museale di Trani si conferma così un punto di riferimento per il territorio e per il panorama culturale nazionale, capace di coniugare tradizione e innovazione in un percorso che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.
23 aprile ore 10:00
Museum Open Day – A vision of the future
Immaginate un mondo dove ogni pensiero, per diventare eterno, doveva prima imprimersi sulla carta con la forza di un gesto. Non c'erano tasti invisibili o schermi luminosi, ma solo il ritmo sincopato di martelletti d'acciaio, il profumo inconfondibile dell'inchiostro e la danza meccanica di un carrello che segnava, riga dopo riga, il progresso dell'umanità.
In occasione del Museum Open Day, la Fondazione S.E.C.A. apre le porte alle scuole per un viaggio straordinario: un incontro dove la tecnologia di ieri incontra la curiosità di oggi.
24 aprile ore 18:00
Un viaggio tra storia, arte e meraviglia
Il Polo Museale di Trani vi invita a vivere, in un'esperienza unica, la collezione delle macchine per scrivere della Fondazione S.E.C.A.
Questa mostra non è soltanto un'esposizione di ingranaggi e leve; è il racconto di una rivoluzione silenziosa. È la celebrazione di un patrimonio che la Fondazione S.E.C.A. custodisce con amore e che oggi, in una data carica di significato, sceglie di donare allo sguardo della collettività. Il cuore dell'esposizione pulsa attorno a tre icone che hanno tracciato il solco della modernità: AEG Mignon Model 2; Olivetti M20; Lettera 22.
In occasione della visita guidata alle collezioni del Polo Museale sarà possibile visitare anche la mostra fotografica "Sguardi che cambiano il mondo" sulla vita di Leonardo Del Vecchio.
L'esposizione, promossa dalla Fondazione Leonardo Del Vecchio in collaborazione con la Fondazione S.E.C.A., racconta la vita e la visione del noto imprenditore attraverso fotografie e materiali espositivi.
Partecipazione gratuita con prenotazione telefonica allo 0883582470.
25 aprile ore 21:00
"Lucio dove sei" con la Ceralacca Band
Una serata speciale, dove la musica si fa poesia e il ricordo si trasforma in emozione pura. "Lucio dove sei", un concerto tributo dedicato all'immortale Lucio Dalla, il grande cantautore capace di trasformare il quotidiano in una romanza senza tempo. Lucio Dalla non ha scritto semplici canzoni: ha saputo dipingere l'anima umana con le note, raccontando i sogni, i vicoli, il mare e le contraddizioni dell'amore. Questo concerto è un invito a riscoprire quella "poesia canora" che ha segnato intere generazioni.
La Ceralacca Band salirà sul palco dell'auditorium del Polo Museale con l'obiettivo di restituire la magia e la profondità dei brani del Maestro, guidandoci attraverso un itinerario musicale che tocca le corde più intime del cuore. Non sarà solo un'esecuzione, ma un vero e proprio atto d'amore verso un artista che ha reso la musica un linguaggio universale.
Dieci anni di impegno, cultura, arte e dedizione al territorio. Un traguardo che vogliamo condividere con chi ha reso possibile questo percorso: il nostro pubblico. Al termine del concerto, infatti, la Fondazione S.E.C.A. avrà il piacere di offrire a tutti i presenti un brindisi speciale.
Porta ore 20:30. Ingresso gratuito con registrazione Eventbrite.
Per informazioni Fondazione S.E.C.A. : tel. 0883582470 o email. info@fondazioneseca.it
23 aprile ore 10:00
Museum Open Day – A vision of the future
Immaginate un mondo dove ogni pensiero, per diventare eterno, doveva prima imprimersi sulla carta con la forza di un gesto. Non c'erano tasti invisibili o schermi luminosi, ma solo il ritmo sincopato di martelletti d'acciaio, il profumo inconfondibile dell'inchiostro e la danza meccanica di un carrello che segnava, riga dopo riga, il progresso dell'umanità.
In occasione del Museum Open Day, la Fondazione S.E.C.A. apre le porte alle scuole per un viaggio straordinario: un incontro dove la tecnologia di ieri incontra la curiosità di oggi.
24 aprile ore 18:00
Un viaggio tra storia, arte e meraviglia
Il Polo Museale di Trani vi invita a vivere, in un'esperienza unica, la collezione delle macchine per scrivere della Fondazione S.E.C.A.
Questa mostra non è soltanto un'esposizione di ingranaggi e leve; è il racconto di una rivoluzione silenziosa. È la celebrazione di un patrimonio che la Fondazione S.E.C.A. custodisce con amore e che oggi, in una data carica di significato, sceglie di donare allo sguardo della collettività. Il cuore dell'esposizione pulsa attorno a tre icone che hanno tracciato il solco della modernità: AEG Mignon Model 2; Olivetti M20; Lettera 22.
In occasione della visita guidata alle collezioni del Polo Museale sarà possibile visitare anche la mostra fotografica "Sguardi che cambiano il mondo" sulla vita di Leonardo Del Vecchio.
L'esposizione, promossa dalla Fondazione Leonardo Del Vecchio in collaborazione con la Fondazione S.E.C.A., racconta la vita e la visione del noto imprenditore attraverso fotografie e materiali espositivi.
Partecipazione gratuita con prenotazione telefonica allo 0883582470.
25 aprile ore 21:00
"Lucio dove sei" con la Ceralacca Band
Una serata speciale, dove la musica si fa poesia e il ricordo si trasforma in emozione pura. "Lucio dove sei", un concerto tributo dedicato all'immortale Lucio Dalla, il grande cantautore capace di trasformare il quotidiano in una romanza senza tempo. Lucio Dalla non ha scritto semplici canzoni: ha saputo dipingere l'anima umana con le note, raccontando i sogni, i vicoli, il mare e le contraddizioni dell'amore. Questo concerto è un invito a riscoprire quella "poesia canora" che ha segnato intere generazioni.
La Ceralacca Band salirà sul palco dell'auditorium del Polo Museale con l'obiettivo di restituire la magia e la profondità dei brani del Maestro, guidandoci attraverso un itinerario musicale che tocca le corde più intime del cuore. Non sarà solo un'esecuzione, ma un vero e proprio atto d'amore verso un artista che ha reso la musica un linguaggio universale.
Dieci anni di impegno, cultura, arte e dedizione al territorio. Un traguardo che vogliamo condividere con chi ha reso possibile questo percorso: il nostro pubblico. Al termine del concerto, infatti, la Fondazione S.E.C.A. avrà il piacere di offrire a tutti i presenti un brindisi speciale.
Porta ore 20:30. Ingresso gratuito con registrazione Eventbrite.
Per informazioni Fondazione S.E.C.A. : tel. 0883582470 o email. info@fondazioneseca.it
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