Alla scoperta del Polo Museale di Trani: 10 anni di Storia, Arte, Archeologia e Comunità

23 aprile ore 10:00

24 aprile ore 18:00

25 aprile ore 21:00

A dieci anni dalla sua nascita, lacelebra un traguardo significativo, segnando un decennio di impegno costante nella valorizzazione del patrimonio culturale e nella promozione dell'arte come strumento di crescita e dialogo. Ilsi conferma così un punto di riferimento per il territorio e per il panorama culturale nazionale, capace di coniugare tradizione e innovazione in un percorso che guarda al futuro senza dimenticare le proprie radici.Immaginate un mondo dove ogni pensiero, per diventare eterno, doveva prima imprimersi sulla carta con la forza di un gesto. Non c'erano tasti invisibili o schermi luminosi, ma solo il ritmo sincopato di martelletti d'acciaio, il profumo inconfondibile dell'inchiostro e la danza meccanica di un carrello che segnava, riga dopo riga, il progresso dell'umanità.In occasione del, laapre le porte alle scuole per un viaggio straordinario: un incontro dove la tecnologia di ieri incontra la curiosità di oggi.Ilvi invita a vivere, in un'esperienza unica, la collezione delleQuesta mostra non è soltanto un'esposizione di ingranaggi e leve; è il racconto di una rivoluzione silenziosa. È la celebrazione di un patrimonio che la Fondazione S.E.C.A. custodisce con amore e che oggi, in una data carica di significato, sceglie di donare allo sguardo della collettività. Il cuore dell'esposizione pulsa attorno a tre icone che hanno tracciato il solco della modernità:In occasione della visita guidata alle collezioni del Polo Museale sarà possibile visitare anche la mostra fotografica "" sulla vita di Leonardo Del Vecchio.L'esposizione, promossa dallain collaborazione con la, racconta la vita e la visione del noto imprenditore attraverso fotografie e materiali espositivi.Una serata speciale, dove la musica si fa poesia e il ricordo si trasforma in emozione pura., un concerto tributo dedicato all'immortale, il grande cantautore capace di trasformare il quotidiano in una romanza senza tempo. Lucio Dalla non ha scritto semplici canzoni: ha saputo dipingere l'anima umana con le note, raccontando i sogni, i vicoli, il mare e le contraddizioni dell'amore. Questo concerto è un invito a riscoprire quella "poesia canora" che ha segnato intere generazioni.Lasalirà sul palco dell'auditorium delcon l'obiettivo di restituire la magia e la profondità dei brani del Maestro, guidandoci attraverso un itinerario musicale che tocca le corde più intime del cuore. Non sarà solo un'esecuzione, ma un vero e proprio atto d'amore verso un artista che ha reso la musica un linguaggio universale.Dieci anni di impegno, cultura, arte e dedizione al territorio. Un traguardo che vogliamo condividere con chi ha reso possibile questo percorso: il nostro pubblico. Al termine del concerto, infatti, laavrà il piacere di offrire a tutti i presenti un brindisi speciale.Per informazioni