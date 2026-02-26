Polo Museale
Polo Museale
Eventi e cultura

Fondazione Seca presenta “Le Mie Donne” al Polo Museale di Trani

Il 7 marzo in scena lo spettacolo con Sara Santucci e Chiara Dimaggio

Trani - giovedì 26 febbraio 2026 10.28
Al Polo Museale di Trani, per la Rassegna Teatrale 2026, il 7 Marzo andrà in scena lo spettacolo "Le Mie Donne. Omaggio alle donne che hanno cambiato il mondo", con Sara Santucci e Chiara Dimaggio e la partecipazione di Lorenzo Mancarella e Giorgia Leo, pianoforte e voce.

"Le mie Donne" è un mosaico di storie femminili che prende forma attraverso voci, esperienze e sentimenti diversi. Donne forti e fragili, ribelli e innamorate si raccontano in un intreccio di parole ed emozioni che ne restituisce la complessità e l'umanità.
La narrazione è accompagnata da musiche dal vivo, che dialogano costantemente con il racconto, amplificandone il ritmo emotivo e creando un'atmosfera intensa e coinvolgente.

Apertura porte ore 20:00. Inizio spettacolo ore 20:30.

Ticket posto assegnato € 20,00 + d.p. disponibili online su https://www.diyticket.it/events/Teatro/29211/le-mie-donne-omaggio-alle-donne-che-hanno-cambiato-il-mondo o presso botteghino Polo Museale di Trani, piazza Duomo 8/9.

L'acquisto del ticket dello spettacolo darà accesso gratuito alla visita guidata "Quando la macchina per scrivere diede voce alle donne", un progetto ideato dalla Fondazione S.E.C.A. in occasione della Giornata Internazionale della donna, programmata il 7 marzo alle ore 19:00 e alla proiezione del film "Il diritto di contare" dell'8 marzo alle ore 17:30, una pellicola candidata agli Oscar come Miglior Film, regia di Theodore Melfi con Taraji P. Henson, Octavia Spencer, Janelle Monàe e Kevin Costner.

Per informazioni Fondazione S.E.C.A. : tel. 0883.58.24.70 o email. info@fondazioneseca.it
  • Polo Museale
Altri contenuti a tema
Alessio Vassallo apre “Fuori Museo 2026” con un omaggio intenso a Rino Gaetano Alessio Vassallo apre “Fuori Museo 2026” con un omaggio intenso a Rino Gaetano Spettacolo tra teatro e musica dal vivo che racconta l’anima ribelle del cantautore italiano
Trani, il mito di Rino Gaetano rivivrà al Polo Museale con Alessio Vassallo Trani, il mito di Rino Gaetano rivivrà al Polo Museale con Alessio Vassallo Sabato 21 febbraio l’attore siciliano inaugura la stagione “Fuori Museo 2026” con lo spettacolo “E cantava le canzoni”
Al via “Fuori Museo 2026”: Alessio Vassallo omaggia Rino Gaetano al Polo Museale Attualità Al via “Fuori Museo 2026”: Alessio Vassallo omaggia Rino Gaetano al Polo Museale Sabato 21 febbraio lo spettacolo “E cantava le canzoni” inaugura la stagione culturale della Fondazione Seca
L’Arcidiocesi di Trani e Fondazione S.E.C.A. restituiscono Palazzo Lodispoto alla Città L’Arcidiocesi di Trani e Fondazione S.E.C.A. restituiscono Palazzo Lodispoto alla Città Tra Fede, Arte e Luce la rinascita di un simbolo in Piazza Duomo
L’Arcidiocesi di Trani e Fondazione S.E.C.A. restituiscono Palazzo Lodispoto alla Città L’Arcidiocesi di Trani e Fondazione S.E.C.A. restituiscono Palazzo Lodispoto alla Città Completato il restauro monumentale: domenica 8 febbraio l’evento inaugurale tra arte e luce
Rassegna teatrale al Polo Museale di Trani Rassegna teatrale al Polo Museale di Trani Quattro spettacoli dal 21 febbraio al 18 aprile
Trani non dimentica: la memoria si fa testimonianza viva al Polo Museale Trani non dimentica: la memoria si fa testimonianza viva al Polo Museale Dal 26 al 31 gennaio un’esposizione che scuote coscienze e custodisce la verità storica
"Una vita per vincere il cancro": Schittulli si racconta a Trani "Una vita per vincere il cancro": Schittulli si racconta a Trani Venerdì sera al Polo Museale la presentazione del volume tra ricordi, l'amicizia con Veronesi e la cultura della prevenzione
Formazione specialistica contro la violenza sulle donne. Al via il corso all’Università di Bari
26 febbraio 2026 Formazione specialistica contro la violenza sulle donne. Al via il corso all’Università di Bari
Trani, l'urlo silenzioso di Fabrizio Ferrante: «Non sono disposto a un ulteriore sacrificio senza chiarezza»
26 febbraio 2026 Trani, l'urlo silenzioso di Fabrizio Ferrante: «Non sono disposto a un ulteriore sacrificio senza chiarezza»
Comprensivo Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio, educazione alla legalità con la Guardia di Finanza
26 febbraio 2026 Comprensivo Rocca Bovio Palumbo D'Annunzio, educazione alla legalità con la Guardia di Finanza
Trani 2026, la Lista “PER” compatta il fronte progressista: pieno sostegno a Marco Galiano
26 febbraio 2026 Trani 2026, la Lista “PER” compatta il fronte progressista: pieno sostegno a Marco Galiano
L’assessore all’Ambiente Debora Ciliento, la Regione accelera sull’economia circolare con il coinvolgimento del territorio di Trani.
26 febbraio 2026 L’assessore all’Ambiente Debora Ciliento, la Regione accelera sull’economia circolare con il coinvolgimento del territorio di Trani.
Don Mimì di Martino, memoria viva a cinquant’anni dalla scomparsa: il ricordo di Don Mauro Sarni
26 febbraio 2026 Don Mimì di Martino, memoria viva a cinquant’anni dalla scomparsa: il ricordo di Don Mauro Sarni
Parco Giachetti, nuova bufera sulla gestione: la denuncia di Raimondo Lima (FDI)
25 febbraio 2026 Parco Giachetti, nuova bufera sulla gestione: la denuncia di Raimondo Lima (FDI)
Azione Trani, Merra contesta i vertici: “Ignorata la decisione del Direttivo di gennaio”
25 febbraio 2026 Azione Trani, Merra contesta i vertici: “Ignorata la decisione del Direttivo di gennaio”
Il Rotary festeggia 121 anni con una lectio su Paul Harris a Trani
25 febbraio 2026 Il Rotary festeggia 121 anni con una lectio su Paul Harris a Trani
Giacomo Marinaro annuncia una conferenza per venerdì 27 febbraio alle ore 12:00
25 febbraio 2026 Giacomo Marinaro annuncia una conferenza per venerdì 27 febbraio alle ore 12:00
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.