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Eventi e cultura

A Trani la mostra su Leonardo Del Vecchio: immagini e valori di un visionario

Al Polo Museale Diocesano “Sguardi che cambiano il mondo” racconta il fondatore di Luxottica

Trani - venerdì 17 aprile 2026
Sarà inaugurata venerdì 17 aprile, alle ore 16, presso il Polo Museale Diocesano di Trani, la mostra fotografica "Sguardi che cambiano il mondo", dedicata alla vita e alla visione di Leonardo Del Vecchio, fondatore di Luxottica (oggi EssilorLuxottica) e tra i più grandi imprenditori del Novecento. La mostra è organizzata dalla Fondazione Leonardo Del Vecchio con il supporto della Fondazione S.E.C.A.. La mostra resterà aperta al pubblico fino al 15 maggio 2026.

Trani, città d'origine dei genitori di Del Vecchio, ospita così un racconto per immagini e testimonianze che restituisce al territorio pugliese una storia straordinaria di riscatto, lavoro e responsabilità sociale, rendendo omaggio alla visione, all'impegno e ai valori che hanno contraddistinto l'esistenza di un grande uomo e ora principi guida dell'attività della Fondazione a lui titolata.

All'inaugurazione, al fianco di Nicoletta Zampillo Del Vecchio - Presidente della Fondazione Leonardo Del Vecchio - interverranno anche l'Assessore allo Sviluppo Economico e Formazione professionale della Regione Puglia Professor Eugenio Di Sciascio, il Sindaco di Trani Amedeo Bottaro, e il Presidente di Confindustria Bari e Barletta – Andria – Trani Mario Aprile.

Amedeo Bottaro, Sindaco di Trani, commenta: "Questo evento rappresenta per la nostra comunità un momento di autentica ispirazione. La storia di Del Vecchio è un esempio di determinazione, visione e responsabilità sociale. Desidero ringraziare la Fondazione Leonardo Del Vecchio per aver deciso di portare a Trani questa iniziativa di alto valore culturale e civile. Più che una mostra è un invito rivolto soprattutto ai più giovani: credere nelle proprie capacità, coltivare i propri sogni e contribuire, con impegno e responsabilità, alla costruzione di una società migliore. La nostra città è orgogliosa di ospitare questa narrazione e di condividerne il messaggio con l'intero territorio".

"Siamo orgogliosi che questa mostra prenda vita qui, nel rosso della terra di Puglia dove il genio del fare di Leonardo Del Vecchio affonda le sue radici più profonde" aggiunge il Cavalier Natale Pagano, Fondatore della Fondazione S.E.C.A, presentando l'evento.

La Fondazione Leonardo Del Vecchio
Nata dalla volontà di Leonardo Del Vecchio, imprenditore dalla visione non comune che ha segnato lo sviluppo dell'economia italiana, la Fondazione Del Vecchio è un ente non profit voluto dall'imprenditore come progetto di give back, di restituzione alla collettività.
Oggi la Fondazione è guidata da Nicoletta Zampillo Del Vecchio che, in qualità di Presidente, è impegnata a garantire la custodia dei valori che hanno contraddistinto l'attività del marito, come uomo e come imprenditore, nel corso della sua vita. Lo fa proponendo e sposando progetti in grado di poter generare un reale e significativo impatto sociale negli ambiti prioritari indicati da suo marito Leonardo: educazione, sistema sanitario, ricerca, sostegno in situazioni di bisogno.
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