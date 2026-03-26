“L’Ombra e il Bagliore”: a Trani un viaggio tra arte e fede nel cuore della Settimana Santa

La cena in Emmaus, XVIII secolo, ambito napoletano

Il tributo, XVIII secolo, ambito napoletano

Cristo Redentore, XVIII-XIX secolo, ambito napoletano

La Fondazione S.E.C.A. ed il Polo Museale di Trani, in sinergia con l'Arcidiocesi di Trani Barletta Bisceglie, presentano la mostra "L'Ombra e il Bagliore", in programma dal 29 marzo al 6 aprile, che trascende la tradizionale esposizione sacra per configurarsi come un autentico itinerario di attraversamento. L'obiettivo è tessere un legame inscindibile tra l'estetica delle tele e il valore spirituale dei simboli della Settimana Santa, accompagnando il visitatore in un percorso emotivo che dal buio della Passione conduce alla luce della Resurrezione.In questa esperienza, l'arte si fa strumento per misurare la distanza — minima eppure infinita — che separa l'abbandono dalla speranza, il silenzio del sepolcro dal fragore della vita che rinasce.Il percorso espositivo ricalca il ritmo del Triduo Pasquale, traducendo la teologia in materia e visione. In mostra tre dipinti:Le opere, caratterizzate da una nuova ariosità e da cromatismi vibranti, invitano il visitatore non solo a osservare, ma a sentirsi parte di una rinascita collettiva. Visitare questa mostra significa accettare la sfida del buio per riscoprire lo stupore della luce: un viaggio necessario dove l'arte, come la fede, si fa ponte tra il visibile e l'eterno.In esposizione anche la Croce dei Misteri conservata nel Santuario di Santa Maria di Colonna, non solo un simbolo religioso, ma un vero e proprio "libro illustrato" creato per istruire i fedeli in un'epoca, quella barocca, in cui l'immagine doveva colpire i sensi e muovere gli affetti.A corollario della mostra, una selezione di foto d'archivio della Processione della Madonna Addolorata a Trani (anni '40, '50, '60), per gentile concessione del fotografo Francesco Zecchillo.Ingresso gratuito - Polo Museale di Trani, piazza Duomo 8/9.Per informazioni Fondazione S.E.C.A. : tel. 0883.58.24.70 o email. info@fondazioneseca.it.