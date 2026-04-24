Dieci anni di Fondazione S.E.C.A.: a Trani il viaggio musicale "Lucio dove sei" con la Ceralacca Band

Un treno che parte, due voci che si incontrano, una città che aspetta. E una musica che continua a farci viaggiare.Con queste suggestive premesse, il 25 aprile 2026 alle ore 21:00, la Fondazione S.E.C.A. taglia il traguardo dei suoi primi dieci anni di vita. Per celebrare il decennale del Polo Museale di Trani, l'auditorium di Palazzo Lodispoto si trasformerà nel palcoscenico di "Lucio dove sei", un evento che fonde canzoni, racconti e note per omaggiare l'eterno Lucio Dalla.Lo spettacolo, portato in scena dalla Ceralacca Band, non è solo un concerto, ma un'esperienza immersiva. Il pubblico sarà trasportato attraverso le storie che si celano dietro i capolavori di Dalla. A dare vita a questo viaggio sarà una formazione di eccellenza: Nico Ceralacca alla voce, Luca De Leonardis al piano, Raffaele Riefoli alle chitarre, Michele Abbruzzese alla batteria.L'evento rappresenta il culmine dei festeggiamenti per la Fondazione S.E.C.A., che dal 2016 ad oggi ha saputo trasformare il Polo Museale in un presidio culturale d'eccellenza, capace di dialogare con il territorio e attrarre visitatori da tutta Italia.Apertura porte ore 20:30. Evento gratuito con registrazione su Eventbrite.Per informazioni Fondazione S.E.C.A. : tel. 0883.58.24.70 o email. info@fondazioneseca.it .