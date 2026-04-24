studenti del Vecchi durante le gare regionali. <span>Foto Adriana Fabrizio</span>
studenti del Vecchi durante le gare regionali. Foto Adriana Fabrizio
Scuola e Lavoro

Soddisfazione nelle gare regionali per gli studenti del “Vecchi” di Trani

Le gare regionali dei nuovi Giochi della Gioventù si sono disputate il 13 aprile scorso

Trani - venerdì 24 aprile 2026 17.30
Gli studenti del Liceo scientifico "Valdemaro Vecchi" portano in alto il nome della città di Trani, distinguendosi nelle gare regionali dei nuovi Giochi della Gioventù. Le gare si sono tenute il 13 e il 17 aprile scorsi, vedendo la partecipazione, nella fase provinciale, di una delegazione di 19 alunni del liceo tranese, di cui 5 impegnati nelle gare di nuoto e i rimanenti in quelle di atletica su pista. I ragazzi sono stati accompagnati dalla docente Marianna Montemarano.

Nella fase regionale delle gare di nuoto, tenutasi il 13 aprile a Canosa di Puglia, si sono distinte Benedetta Rubi Altamura Eggart, alunna della 3^ AS, classificatasi campionessa regionale nella specialità dei 50 metri farfalla, e la vicecampionessa regionale Martina Apruzzese, studentessa della 3^ BS, che ha riportato il miglior tempo nei 50 metri rana. Non sono mancati altri alunni del liceo che, pur fuori dal podio, hanno dato il loro contributo in queste gare, come Rocco Rotondella, alunno della 3^ LIQ, classificatosi quarto nei 50 metri dorso.

La fase di atletica, invece, si è disputata il 17 aprile a Molfetta; anche in questo caso il liceo "Vecchi" ha visto un suo alunno sul gradino più alto del podio: Alessio Fasciano, che si distingue nella corsa ad ostacoli. Ora, per lui e pe Benedetta Rubi Altamura Eggart si attende la convocazione ufficiale per le gare nazionali di Roma da parte dell'Ufficio Scolastico Regionale.

Le autorità scolastiche hanno espresso piena soddisfazione per il risultato raggiunto, definendo brillanti gli obiettivi raggiunti dagli studenti, che hanno saputo emozionare e dare soddisfazione grazie al loro grande impegno e allo spirito sportivo che li ha contraddistinti. Il medagliere finale, che vede gli alunni del Liceo "Vecchi" campioni provinciali e regionali è motivo di grande orgoglio. Questi successi confermano l'importanza che il Liceo "Vecchi" ha nei confronti dello sport come pilastro educativo fondamentale, capace di coniugare il rigore della disciplina con la gioia della condivisione.
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