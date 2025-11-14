La prevenzione cardiologica al “Vecchi” di Trani con il Rotary

La prevenzione cardiologica è particolarmente importante all'interno della comunità dei più giovani, che spesso sottovalutano il rischio di patologie proprio per la loro giovane età. Per questo motivo, il Rotary Club di Trani, sotto la guida del presidente per l'anno 2025 – 2026, dottor Giuseppe Papagno, ha deciso di inaugurare il progetto "Rotary Educational" proprio con un incontro dedicato alla prevenzione del rischio cardiovascolare di cui già si è parlato tempo fa in biblioteca.Nella giornata di domani, alle ore 11:00, all'interno dell'auditorium del liceo scientifico "Valdemaro Vecchi" si terrà la presentazione del service di prevenzione cardiologica dal titolo "Ascolta il tuo cuore", con l'intervento della cardiologa Maria Teresa Porcelli.Introdurrà la presentazione del service la preside dell'istituto, la professoressa Angela Tannoia, sempre molto sensibile alle tematiche che valorizzano la salute e il benessere a scuola.Successivamente, nei giorni 17, 19 e 20 novembre 2025, sempre presso l'istituto, il service sarà rivolto a tutti gli alunni delle classi prime dell'anno scolastico 2025 2026.La cittadinanza è invitata.