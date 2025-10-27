Saverio Lomolino ed i compagni del Liceo Foto Tonino Lacalamita" />
Saverio Lomolino ed i compagni del Liceo "V.Vecchi" di Trani. Foto Tonino Lacalamita
Vita di città

Una lezione di coraggio: il Liceo "V. Vecchi" ricorda il suo studente Saverio Lomolino

L'intera comunità scolastica si stringe alla famiglia nel ricordo del giovane studente, esempio di forza e straordinaria dedizione

Trani - lunedì 27 ottobre 2025 6.15 Comunicato Stampa
La nota del Liceo Scientifico Valdemaro Vecchi di Trani in memoria di Saverio Lomolino, studente della classe 4^DS. La comunità del Liceo Scientifico Valdemaro Vecchi si raccoglie in un abbraccio silenzioso e commosso intorno alla Famiglia Lomolino, colpita dalla prematura scomparsa del caro Saverio, a soli 17 anni. Saverio ci ha lasciati dopo una lunga e tormentata malattia, affrontata con una dignità che commuove e insegna. Mai un lamento, mai una richiesta: solo il desiderio profondo di continuare a vivere la sua quotidianità scolastica, tra compagni, docenti e libri, fino agli ultimi giorni. La sua presenza tra i banchi, discreta e luminosa, è stata un dono che ha arricchito tutti noi.

Nei giorni scorsi, nonostante la sofferenza, Saverio ha voluto partecipare alle prove per classi parallele, dimostrando una dedizione allo studio che va oltre ogni immaginazione. Il suo impegno, la sua sensibilità, la sua capacità di tendere la mano agli altri anche nel momento più difficile, resteranno scolpiti nella memoria di chi ha avuto il privilegio di conoscerlo. Saverio è stato — e sarà per sempre — un esempio ineguagliabile di forza, di amore per la conoscenza, di solidarietà autentica. Il suo sorriso gentile, la sua intelligenza profonda, il suo coraggio silenzioso continueranno a vivere nei corridoi della nostra scuola, nei cuori di chi lo ha amato, nelle pagine che ha sfogliato con passione.

A nome di tutta la comunità scolastica, ci stringiamo con affetto e rispetto alla Famiglia Lomolino, certi che il ricordo di Saverio continuerà a ispirarci, ogni giorno, a essere migliori. Dirigente Scolastico con l'intera Comunità Scolastica del Liceo Scientifico Valdemaro Vecchi di Trani.
  • Liceo scientifico
