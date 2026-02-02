Liceo scientifico
Liceo scientifico "Valdemaro Vecchi"
Scuola e Lavoro

Liceo Scientifico “Vecchi” di Trani: tra criticità e progetti di rinnovamento

Dal comunicato stampa del Consigliere Laurora alla risposta della dirigente Tannoia: il punto della situazione

Trani - lunedì 2 febbraio 2026 17.04
Il diritto all'istruzione trova il suo fondamento nella Costituzione. Un suo corollario fondamentale è rappresentato dal diritto a frequentare ambienti scolastici salubri e privi di ogni pericolo, proporzionati anche rispetto alla popolazione studentesca.
Si pubblica, dunque, il comunicato del consigliere Tommaso Laurora, che mette in luce alcune criticità riguardanti il liceo scientifico "Valdemaro Vecchi"di Trani.
Studenti "nomadi" al Liceo Scientifico di Trani: una situazione che non può più essere ignorata
Le segnalazioni che arrivano da studenti e famiglie del Liceo Scientifico "Valdemaro Vecchi" di Trani descrivono una condizione che non può essere considerata normale né accettabile. Il diritto allo studio è sacrosanto ed inviolabile. Accade quasi quotidianamente che ragazzi e ragazze siano costretti a cambiare aula, spesso facendo lezioni in aule di fortuna come i laboratori I nostri ragazzi vivono come "nomadi" della scuola. È intollerabile!
Le lezioni si svolgono in spazi nati per altre funzioni, auditorium, laboratori o ambienti adattati all'occorrenza, e in alcuni casi in condizioni tali da costringere gli studenti a restare con giubbotti e cappotti addosso a causa del freddo. Tutto questo incide inevitabilmente sulla qualità dell'apprendimento e sul benessere di chi ogni giorno frequenta la scuola.
È giusto chiarire che la responsabilità degli edifici scolastici e della disponibilità di spazi per le scuole superiori è in capo alla Provincia, che deve programmare e garantire aule adeguate rispetto al numero di iscrizioni autorizzate. Le scuole, in molti casi, sono chiamate a gestire situazioni in emergenza che non dipendono direttamente da scelte didattiche, nel tentativo di non interrompere il servizio.
Tuttavia una criticità di questa portata non può essere sottovalutata, né considerata fisiologica. Quando l'assenza di aule diventa una condizione ordinaria e non un episodio isolato, emerge un problema che riguarda la vigilanza, la segnalazione e la tutela degli studenti. Accettare iscrizioni, organizzare l'attività didattica e garantire condizioni minime di dignità e sicurezza devono essere considerati elementi comuni di un processo organizzativo omogeneo.
Non è accettabile che studenti e famiglie vivano per mesi una precarietà quotidiana, fatta di incertezze e soluzioni provvisorie. Il diritto allo studio non può essere affidato all'improvvisazione.
Come Consigliere comunale ritengo mio dovere dar voce a queste istanze e chiedere con forza che Provincia, Ufficio Scolastico e dirigenza scolastica si assumano ciascuno le proprie responsabilità, avviando un confronto serio e immediato per individuare soluzioni strutturali e definitive.
Gli studenti di Trani meritano scuole vere, aule dignitose e certezze. Questa situazione va affrontata ora, con trasparenza e senso delle istituzioni, perché non può più essere rimandata, né minimizzata.
Consigliere comunale
Tommaso Laurora
Tuttavia la risposta della preside del liceo, la professoressa Angela Tannoia, non si è fatta attendere: la dirigente scolastica ha infatti risposto puntualmente ai punti sollevati dal consigliere, affermando quanto segue:
"La necessità di aule per il Liceo "Vecchi", in ragione del progressivo e notevole aumento della popolazione scolastica è sacrosanta.
Tuttavia, mi preme sottolineare che la
"valorizzazione" di spazi didattici come i laboratori e l'Auditorium rientrano nella competenza gestionale del Dirigente Scolastico con l'avallo dei competenti Organi collegiali e la responsabilità della Provincia.
L'utilizzo di nuovi spazi, sempre collocati entro l'area perimetrale del Liceo Scientifico, è sempre avvenuto a
"regola d'arte" con l'autorizzazione e sotto la responsabilità dell'Ente proprietario.
Le rotazioni temporanee delle classi avvengono per ragioni progettuali.
Non si registrano ad oggi problemi o criticità afferenti la sicurezza, pienamente rispettata nella normativa competente.
Il riscaldamento, nei vari spazi didattici, è totalmente assicurato.
Il diritto allo studio è garantito.
In conclusione al Liceo Scientifico Vecchi di Trani è d'uopo assegnare ulteriori spazi didattici a cura dell'Ente proprietario, regolarmente sollecitato in tal senso, dal Dirigente Scolastico "pro tempore" della Scuola in parola. Ma confermo la piena e totale sicurezza degli ambienti per studenti e personale scolastici."
  • Liceo scientifico
Altri contenuti a tema
Presentato il service “Ascolta il tuo cuore” del Rotary Club Trani al liceo “Vecchi” Presentato il service “Ascolta il tuo cuore” del Rotary Club Trani al liceo “Vecchi” Il progetto è stato illustrato ieri mattina ad alunni e genitori delle classi prime del liceo scientifico “Valdemaro Vecchi”
La prevenzione cardiologica al “Vecchi” di Trani con il Rotary La prevenzione cardiologica al “Vecchi” di Trani con il Rotary Il service è promosso dal Rotary Club di Trani e fa parte del progetto “Rotary Educational”; l’evento domani alle 11:00 presso il liceo “Vecchi”
"Trani ti piange": il cordoglio del sindaco Bottaro per la morte di Saverio Lomolino Vita di città "Trani ti piange": il cordoglio del sindaco Bottaro per la morte di Saverio Lomolino Il 17enne è scomparso dopo una coraggiosa battaglia contro la malattia. Il primo cittadino: "Un grande esempio di vita, non ti dimenticheremo".
Una lezione di coraggio: il Liceo "V. Vecchi" ricorda il suo studente Saverio Lomolino Vita di città Una lezione di coraggio: il Liceo "V. Vecchi" ricorda il suo studente Saverio Lomolino L'intera comunità scolastica si stringe alla famiglia nel ricordo del giovane studente, esempio di forza e straordinaria dedizione
L’«Olympic Day» del Liceo Vecchi di Trani all’insegna di sport, legalità e solidarietà L’«Olympic Day» del Liceo Vecchi di Trani all’insegna di sport, legalità e solidarietà Terza edizione della «Partita del Cuore» appuntamento sabato 07 giugno ore 09:00 al Capirro Sport Village
«Cafè Philò» celebrato un grande anno del Liceo "V.Vecchi" di Trani «Cafè Philò» celebrato un grande anno del Liceo "V.Vecchi" di Trani L’evento conclusivo dell’anno scolastico 2024-25 si è tenuto presso lo Sporting Club di Trani
Conferenze del Liceo "V. Vecchi" di Trani: l’ultimo appuntamento ha parlato di tecnologia Attualità Conferenze del Liceo "V. Vecchi" di Trani: l’ultimo appuntamento ha parlato di tecnologia Il Prof. Maurizio Quinto sulla: "La logica dei computer quantistici in parole semplici"
La logica dei computer quantistici in parole semplici La logica dei computer quantistici in parole semplici Il prof. Maurizio Quinto ospite del Liceo Scientifico "V. Vecchi"
Primo riconoscimento a Trani per due alberi monumentali
2 febbraio 2026 Primo riconoscimento a Trani per due alberi monumentali
Carta d'identità elettronica, quattordici aperture pomeridiane a febbraio
2 febbraio 2026 Carta d'identità elettronica, quattordici aperture pomeridiane a febbraio
Refezione scolastica, in vigore le nuove tariffe 2026: più agevolazioni per le famiglie
2 febbraio 2026 Refezione scolastica, in vigore le nuove tariffe 2026: più agevolazioni per le famiglie
36
Strade colabrodo a Trani, il movimento Articolo 97 attacca: «Altro che scuse, servono fatti»
2 febbraio 2026 Strade colabrodo a Trani, il movimento Articolo 97 attacca: «Altro che scuse, servono fatti»
La Festa della Pace a Trani unisce i cittadini e le tre grandi confessioni cristiane
2 febbraio 2026 La Festa della Pace a Trani unisce i cittadini e le tre grandi confessioni cristiane
Il vintage che conquista: a Trani grande successo per il mercato di antiquariato e modernariato
2 febbraio 2026 Il vintage che conquista: a Trani grande successo per il mercato di antiquariato e modernariato
Trani 2026, Riserbato rompe gli indugi: «Pronto a tornare in campo per la città»
2 febbraio 2026 Trani 2026, Riserbato rompe gli indugi: «Pronto a tornare in campo per la città»
Adriatica Trani supera Elle Group Altamura: vittoria in rimonta e vetta confermata
2 febbraio 2026 Adriatica Trani supera Elle Group Altamura: vittoria in rimonta e vetta confermata
Trani 0-0 Noicattaro, Moscelli: «Pari giusto, ma ci manca un rigore. Sulle parole di Sisto…»
2 febbraio 2026 Trani 0-0 Noicattaro, Moscelli: «Pari giusto, ma ci manca un rigore. Sulle parole di Sisto…»
Trani, l'azzardo di Bottaro: si sacrifica la competenza sull'altare della Realpolitik
1 febbraio 2026 Trani, l'azzardo di Bottaro: si sacrifica la competenza sull'altare della Realpolitik
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.