Amedeo Bottaro - Saverio Lomolino. <span>Foto Tonino Lacalamita</span>
Amedeo Bottaro - Saverio Lomolino. Foto Tonino Lacalamita
Vita di città

"Trani ti piange": il cordoglio del sindaco Bottaro per la morte di Saverio Lomolino

Il 17enne è scomparso dopo una coraggiosa battaglia contro la malattia. Il primo cittadino: "Un grande esempio di vita, non ti dimenticheremo".

Trani - lunedì 27 ottobre 2025 6.28
La città si stringe nel dolore per la prematura scomparsa di Saverio Lomolino, il giovane studente di 17 anni venuto a mancare dopo una lunga malattia. A dare voce al sentimento di lutto dell'intera comunità è stato, nella giornata di ieri 26 ottobre, il sindaco Amedeo Bottaro. Attraverso un post commosso sui suoi canali social, il primo cittadino ha voluto ricordare Saverio, sottolineando il coraggio con cui ha affrontato il suo percorso. "Ciao Saverio. Trani ti piange", ha esordito Bottaro. "Sei volato via troppo presto, dopo una coraggiosa battaglia contro la malattia".

Il Sindaco, che ha conosciuto molto bene Saverio ed è stato vicino, in maniera discreta, alla famiglia sin dal sorgere della malattia, ha poi voluto sottolineare l'eredità morale che il 17enne lascia alla sua città, un'eredità fatta di impegno e altruismo, nonostante la sofferenza. "La tua voglia di vivere, di conoscere, di apprendere, il tuo desiderio di aiutare gli altri", ha scritto il sindaco, "resteranno per sempre nel cuore di tutti noi, come grande esempio di vita". Un messaggio di cordoglio che si chiude con una promessa personale e collettiva: "Non ti dimenticheremo, non ti dimenticherò". Le parole di Bottaro raccolgono e interpretano il sentimento di un'intera città, colpita dalla perdita di una vita così giovane e luminosa.
  • Liceo scientifico
  • Amedeo Bottaro
Altri contenuti a tema
Una lezione di coraggio: il Liceo "V. Vecchi" ricorda il suo studente Saverio Lomolino Una lezione di coraggio: il Liceo "V. Vecchi" ricorda il suo studente Saverio Lomolino L'intera comunità scolastica si stringe alla famiglia nel ricordo del giovane studente, esempio di forza e straordinaria dedizione
Regionali, ore decisive a Trani: attesa sul "caso Laurora" Politica Regionali, ore decisive a Trani: attesa sul "caso Laurora" L'Assessore pronto a candidarsi con la Lega. Bottaro prepara la sostituzione in Giunta
Lavori fermi al Ponte Lama, interviene il sindaco di Trani Attualità Lavori fermi al Ponte Lama, interviene il sindaco di Trani «Chiediamo all'Amministrazione di Bisceglie di dare inizio ai lavori»
Bottaro, 10 anni per Trani: "Potevo far meglio, ma la città ha rialzato la testa" Politica Bottaro, 10 anni per Trani: "Potevo far meglio, ma la città ha rialzato la testa" In Consiglio Comunale il sindaco traccia il bilancio del suo doppio mandato, tra difficoltà burocratiche e opere lasciate in eredità alla prossima amministrazione.
Ponte Lama, il patto di Bottaro: "Un'ambulanza in più per Trani, ma zero giorni di ritardo sui lavori" Politica Ponte Lama, il patto di Bottaro: "Un'ambulanza in più per Trani, ma zero giorni di ritardo sui lavori" Il Sindaco si fa portavoce delle preoccupazioni della comunità per i 20 mesi di chiusura: "Saremo inflessibili sul rispetto dei tempi"
Il nuovo volto di piazza Gradenigo prende forma: al via la posa della nuova pavimentazione Politica Il nuovo volto di piazza Gradenigo prende forma: al via la posa della nuova pavimentazione Si concretizzano i frutti di una delle opere più attese in città
Piano comunale delle coste, venerdì la presentazione in biblioteca Politica Piano comunale delle coste, venerdì la presentazione in biblioteca Alla presenza dei progettisti incaricati e dell'ingegner Rotondo
Ferragosto politico rovente a Trani, Amedeo Bottaro: “Nei prossimi giorni chiederò una verifica politica in maggioranza” Politica Ferragosto politico rovente a Trani, Amedeo Bottaro: “Nei prossimi giorni chiederò una verifica politica in maggioranza” Il Primo Cittadino ora vuole vederci chiaro, prende atto del riposizionamento politico regionale di «Puglia Popolare»: “Non è il tempo per le scelte ibride”
"Amici del Mare ", missione compiuta a Boccadoro: la spiaggia torna pulita
27 ottobre 2025 "Amici del Mare", missione compiuta a Boccadoro: la spiaggia torna pulita
Una lezione di coraggio: il Liceo "V. Vecchi " ricorda il suo studente Saverio Lomolino
27 ottobre 2025 Una lezione di coraggio: il Liceo "V. Vecchi" ricorda il suo studente Saverio Lomolino
3
Saverio è tornato alla Casa del Padre
26 ottobre 2025 Saverio è tornato alla Casa del Padre
La Soccer Trani è letteralmente inarrestabile: 3-0 al San Marco e allungo in vetta
26 ottobre 2025 La Soccer Trani è letteralmente inarrestabile: 3-0 al San Marco e allungo in vetta
1
Il PD di Trani stigmatizza l'addio di Irene Cornacchia: "Atto politicamente molto grave "
26 ottobre 2025 Il PD di Trani stigmatizza l'addio di Irene Cornacchia: "Atto politicamente molto grave"
Adriatica Trani: due ore di battaglia a Corato, ma la vittoria va ai padroni di casa (3-1)
26 ottobre 2025 Adriatica Trani: due ore di battaglia a Corato, ma la vittoria va ai padroni di casa (3-1)
Imbattibili: le ragazze dell'Assi Trani sono Campionesse Regionali
26 ottobre 2025 Imbattibili: le ragazze dell'Assi Trani sono Campionesse Regionali
1
"I bambini non sono di Serie A o Serie B ": l'appello delle madri di Trani private dell'assistenza specialistica
26 ottobre 2025 "I bambini non sono di Serie A o Serie B": l'appello delle madri di Trani private dell'assistenza specialistica
XX Meeting di "Vita Consacrata Puglia " a Trani
26 ottobre 2025 XX Meeting di "Vita Consacrata Puglia" a Trani
"End Polio Now ": oggi il Rotary Trani scende in piazza per la battaglia finale
26 ottobre 2025 "End Polio Now": oggi il Rotary Trani scende in piazza per la battaglia finale
© 2001-2025 TraniViva � un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.