"Trani ti piange": il cordoglio del sindaco Bottaro per la morte di Saverio Lomolino

La città si stringe nel dolore per la prematura scomparsa diil giovane studente di 17 anni venuto a mancare dopo una lunga malattia. A dare voce al sentimento di lutto dell'intera comunità è stato, nella giornata di ieri 26 ottobre, il sindaco. Attraverso un post commosso sui suoi canali social, il primo cittadino ha voluto ricordare Saverio, sottolineando il coraggio con cui ha affrontato il suo percorso. "Ciao Saverio. Trani ti piange", ha esordito Bottaro. "Sei volato via troppo presto, dopo una coraggiosa battaglia contro la malattia".Il S, che ha conosciuto molto beneed è stato vicino, in maniera discreta, alla famiglia sin dal sorgere della malattia, ha poi voluto sottolineare l'eredità morale che il 17enne lascia alla sua città, un'eredità fatta di impegno e altruismo, nonostante la sofferenza. "La tua voglia di vivere, di conoscere, di apprendere, il tuo desiderio di aiutare gli altri", ha scritto il sindaco, "resteranno per sempre nel cuore di tutti noi, come grande esempio di vita". Un messaggio di cordoglio che si chiude con una promessa personale e collettiva:. Le parole diraccolgono e interpretano il sentimento di un'intera città, colpita dalla perdita di una vita così giovane e luminosa.