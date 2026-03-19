Discarica di Trani, Bottaro replica al centrodestra: «Nessuna gestione indiscriminata dei fondi»

Sulla gestione della discarica di Trani e sulle recenti polemiche politiche interviene il sindaco Amedeo Bottaro, che con una nota ufficiale ricostruisce l'iter amministrativo e giudiziario della vicenda. Nel comunicato, il primo cittadino replica alle accuse del candidato del centrodestra, soffermandosi sulle azioni adottate negli anni per la messa in sicurezza del sito e sulla gestione delle risorse legate alla fase di post-gestione. Riportiamo di seguito la nota integrale.Non accetto lezioni di trasparenza dal candidato sindaco del centrodestra, tantomeno accuse per aver attinto dal fondo post gestione risorse in maniera indiscriminata.Evidentemente, come da lui stesso riconosciuto, continua a sottoscrivere comunicati su vicende che non conosce affatto.Il candidato del centrodestra non sa che l'autorizzazione della discarica di Trani nel settembre 2014, dopo anni di gestione della stessa da parte del centrodestra, è stata dapprima sospesa e poi revocata a causa di un evidente inquinamento in falda.Ho pertanto dovuto affrontare questa pesante eredità ricevuta dal centrodestra assumendomi la responsabilità di emettere un'ordinanza sindacale (nel 2016) che ha consentito al Comune di Trani ed ad AMIU SpA di porre in essere, con immediatezza, interventi di messa in sicurezza di emergenza utilizzando, d'intesa con la Regione, i fondi accantonati per la chiusura e post-gestione della discarica, con eventuale successiva restituzione degli stessi mediante rivalsa nei confronti dei soggetti responsabili dell'inquinamento, come poi ratificato dallo stesso Consiglio Comunale con Delibera n. 27 del 04.05.2106.I giudizi, correttamente intentanti (come sempre ricordato dalla Regione) in ossequio al principio "chi inquina, paga" contro i responsabili civili della revoca dell'AIA sono tutt'ora in corso. Sul punto è bene rammentare che, non avere una responsabilità penale per un evento, non significa automaticamente non avere responsabilità civile.I disastri per la salute di noi cittadini, commessi dalla gestione del centrodestra, sono stati risolti proprio in virtù di quei lavori di messa in sicurezza di emergenza (MiSE) ordinati ad Amiu dal sottoscritto con l'Ordinanza del 2016.A dirlo non sono io, ma quella stessa magistratura ordinaria che il candidato sindaco del centrodestra orgogliosamente richiama. In particolare, il Tribunale Penale di Trani, con sentenza n. 288/2024 allorquando, a pagina 41 delle motivazioni, nel riferirsi alla fuoriuscita del percolato ed al possibile disastro ambientale lo esclude scrivendo: "Tale evento, poi sanato grazie proprio alle MISE poste in essere da AMIU".Invito il candidato sindaco del centrodestra a leggere e studiare lui stesso i documenti prima di far suoi comunicati che, evidentemente, non sono farina del suo sacco avendo conosciuto personalmente la sua onestà intellettuale e la sua correttezza.Se li avesse letti, avrebbe facilmente notato che la magistratura ordinaria non ha affatto chiarito l'assenza di responsabilità in capo ai precedenti amministratori di AMIU per i danni ambientali, ma, al contrario, ha evidenziato che "A fronte dell'attività della Regione…, delle reiterate diffide e dei ritardi negli adempimenti che non sempre hanno trovato adeguata giustificazione, occorre rilevare che in effetti una serie di inadempienze da parte dell'Amiu vi sono state così come emerge dai verbali delle conferenze dei servizi" (cfr. pag. 25 della Sentenza n. 288/2024). Tant'è che per taluni di essi si è dichiarato il non doversi procedere esclusivamente per intervenuta prescrizione dei reati.Pertanto vorrei rassicurare il candidato del centrodestra che, da parte del sottoscritto, non c'è alcun tentativo di voler trasferire sulle future amministrazioni e sulla stessa AMIU il peso delle responsabilità amministrative, giuridiche ed economiche, e tanto:1️⃣non solo perchè le risorse utilizzate da AMIU SpA sono state destinate non in maniera indiscriminata ma piuttosto per lavori attinenti alla chiusura della Discarica;2️⃣non solo perché la stessa Regione Puglia, con verbale del 22.10.2025, ha chiarito che i finanziamenti regionali (per diversi milioni di euro) non dovranno essere restituiti a valere sul fondo di chiusura e post gestione (che quindi rimarrà intatto);3️⃣ma soprattutto perché sono tuttora in corso diverse azioni civili nei confronti dei responsabili per il recupero di tutte le risorse economiche impiegate per porre rimedio all'inquinamento.Da ultimo, se il candidato del Centrodestra avesse letto la revoca dell'Ordinanza n. 25/2016, non avrebbe sottoscritto un comunicato in cui allo stesso si fa dire che "non è sufficiente revocare l'ordinanza n. 25/2016: è invece necessario regolare in modo chiaro e definitivo i rapporti economici tra Comune di Trani, AMIU e Regione Puglia." Nella revoca dell'Ordinanza, infatti, avrebbe facilmente letto che si pone l'obbligo in capo ad AMIU SpA di redigere entro 30 giorni un prospetto di tutte le anticipazioni assunte a fronte dell'Ordinanza Sindacale e del Consiglio Comunale proprio al fine di chiarire i rapporti economici.Non mi aspetto né ringraziamenti tantomeno riconoscenza da parte di chi ha evitato sicuramente una condanna morale, se non anche di altro tipo, grazie alle solerti ed efficaci azioni che ho garantito per effetto dell'Ordinanza Sindacale 25/2016, ma mi aspetto almeno che smetta di inquinare: nel passato la falda acquifera, oggi la ricostruzione della verità fattuale.Nelle due foto, la discarica di Trani prima e dopo il mio insediamento.