Giunta regionale, Bottaro: "Fiducia nelle scelte di Decaro per la Puglia e per Trani"

Il sindaco testimonia l'orgoglio di un centro sinistra tranese ai vertici della politica regionale

Trani - sabato 17 gennaio 2026 18.47
Un post dal tono emozionato e quasi già nostalgico, che accompagna la conclusione di un mandato amministrativo, ma che allo stesso tempo guarda con fiducia e ottimismo a un nuovo inizio, è quello pubblicato nel pomeriggio sulla sua pagina facebook da Amedeo Bottaro.
Non solo auguri e rallegramenti per la nuova giunta regionale guidata da Antonio Decaro e annunciata ieri, ma anche una riflessione politica nella quale non nasconde un orgoglio di partito e impegno: la presenza di due assessore regionali originarie di Trani ( Debora Ciliento e Marina Leuzzi) come il segno concreto di quanto il centrosinistra tranese oggi conti, e in maniera rilevante, nei vertici della politica pugliese.
Di seguito pubblichiamo integralmente il testo condiviso dal sindaco su Facebook, insieme alla fotografia che lo ritrae con Antonio Decaro.

"Oggi, mentre ero alla guida attraversando la Puglia, guardavo la strada immersa in meravigliosi colori e riflettevo sulla strada che continua per la Puglia e per Trani. Ieri Antonio Decaro ha nominato la squadra di governo della Puglia. Una giunta verso cui non voglio limitarmi in formali auguri di buon lavoro, perché la sua composizione, per conferme e novità, mi riempie di buone sensazioni, sia politiche che amministrative, anche per la mia città.

So perfettamente cosa bolle in pentola per Trani e so che non ho più il tempo di lottare per portare a conclusione le tante opere strategiche in corso di realizzazione.

Ma la presenza di persone come Raffaele Piemontese, Donato Pentassuglia, Francesco Paolicelli, Sebastiano Leo, mi rassicurano sia per la loro esperienza e anche per l'amicizia dimostrata e costruita in questi anni.

Ancor di più mi rassicura la presenza di ben due assessore regionali, Debora per il PD e Marina per Sinistra Italiana in due settori fra i più importanti di una Regione.
Questo è un segno tangibile di come il centro sinistra tranese sia cresciuto e conti (anche tanto) politicamente, esprimendo vertici sia istituzionali che politici.

Alla mia comunità politica locale chiedo di continuare su questa strada e di guardare al 2026 non come la fine di un percorso amministrativo, ma come un nuovo inizio.

Ci sono tutte le competenze politiche per farlo e, soprattutto, per farlo al meglio.

Ad Antonio Decaro le mie congratulazioni: un inizio pari alle aspettative, direi un inizio "alla Decaro"
