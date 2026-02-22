Il cuore a 360°: al liceo “Vecchi” di Trani un’assemblea dedicata al servizio per il prossimo

Una settimana fa si è festeggiato San Valentino; celebrare l'amore non è, tuttavia, solo appannaggio degli innamorati, poiché ci sono tanti modi di dimostrare amore, anche nei confronti di chi non si conosce, soprattutto nel momento del bisogno. Questo è stato il filo rosso che ha condotto l'assemblea di istituto di ieri, sabato 21 febbraio 2026, al liceo scientifico "Valdemaro Vecchi" di Trani.Il tema dell'assemblea d'istituto tenutasi nella mattina di ieri è stato il cuore, inteso a 360 gradi; partendo da approfondimenti di carattere scientifico legati allo studio del cuore si è arrivati a parlare del grande tema della donazione. Erano presenti, infatti, tre grandi realtà associazionistiche quali ADMO (Associazione Donatori Midollo Osseo), AVIS (Associazione Volontari Italiani del Sangue) e "Orizzonti", che hanno spiegato ai ragazzi in cosa consiste la donazione, come si può donare in sicurezza, aiutando chi ha bisogno all'interno degli ospedali.Tuttavia, proprio perché si è parlato di cuore sotto ogni aspetto, non si è tralasciato alcun aspetto, compreso quello del servizio verso il prossimo: ne hanno discusso gli esperti in salute mentale Lorenzo Tedeschi e Alessandro Tibberio insieme alle dottoresse Roberta Massimini e Rossana Di Pasquale. Con i volontari di "Orizzonti", inoltre, è stato possibile ascoltare la vivavoce di chi ha lavorato sul campo, come Federica, volontaria partita per l'Africa e a Zanzibar sta ristrutturando una scuola per bambini che, attualmente, studiano per terra, e di comprendere quanto chi abito il nostro territorio abbia bisogno di aiuto.Quello di ieri è stato un incontro che ha messo sotto la lente di ingrandimento la bellezza del mettersi al servizio del prossimo in tanti modi diversi, dalla donazione fino all'aiuto quotidiano offerte dalle tante associazioni presenti, proprio come "Orizzonti", presente durante l'assemblea.