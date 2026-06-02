Ultim'ora | Trani, verifica delle preferenze dopo il voto: aggiornati i dati dei candidati al Consiglio comunale

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Nuovo Cinema Trani: veti, capriole e patti | Sotto l’ombrellone c'è posto per Marinaro, Mercorio e Branà Dal naufragio identitario al valzer delle "strette di mano" e dei patti federativi. Il 7 e 8 giugno la vera sfida non è tra Galiano e Guarriello, ma tra la cabina elettorale e il lettino da spiaggia