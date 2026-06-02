Trani Amministrative 2026
Trani Amministrative 2026
Politica

Ultim'ora | Trani, verifica delle preferenze dopo il voto: aggiornati i dati dei candidati al Consiglio comunale

L'Ufficio Elettorale ha corretto alcune difformità emerse nel caricamento dei dati: le principali variazioni riguardano Fratelli d'Italia, ma gli aggiornamenti interessano anche altre liste (t)

Trani - martedì 2 giugno 2026 8.06
A seguito di alcune discrepanze emerse durante le operazioni di acquisizione dei dati elettorali, l'Ufficio Centrale Elettorale ha proceduto a una nuova verifica delle preferenze attribuite ai candidati al Consiglio comunale di Trani. Le principali differenze riguardano alcune liste del centrodestra e, in particolare, Fratelli d'Italia, dove è stato riscontrato uno scostamento di circa un centinaio di preferenze rispetto ai dati inizialmente caricati nel sistema informatico.

Analoghe verifiche hanno interessato anche altre liste, determinando alcuni aggiornamenti nelle graduatorie dei candidati. L'attività di controllo si è resa necessaria per allineare i dati telematici con quelli risultanti dai verbali delle sezioni elettorali, garantendo così la piena corrispondenza tra le preferenze effettivamente espresse dagli elettori e quelle riportate nelle tabelle ufficiali, aggiornate al 01 giugno 2026, consultabili da questo link del Comune di Trani: RISULTATO AMMINISTRATIVE TRANI 2026
Elezioni Amministrative 2026
Altri contenuti a tema
Trani, l'orgoglio di Marinaro: «Identità non in vendita, no ad accordi sottobanco» Trani, l'orgoglio di Marinaro: «Identità non in vendita, no ad accordi sottobanco» Il leader del civismo tranese chiude a destra e sinistra dopo il mancato apparentamento: «Al ballottaggio voto libero e in coscienza. Saremo un'opposizione ferma e rigorosa»
Uniamo la città: al via il secondo ciclo di incontri "Casa per Casa" del Candidato Sindaco Galiano Speciale Uniamo la città: al via il secondo ciclo di incontri "Casa per Casa" del Candidato Sindaco Galiano Dal 1° al 4 giugno una nuova serie di eventi pubblici per ascoltare la cittadinanza
Elezioni Trani 2026: quando il fango social cancella la dignità della politica Elezioni Trani 2026: quando il fango social cancella la dignità della politica No alla gogna mediatica che calpesta la dignità personale prima di quella politica
Nuovo Cinema Trani: veti, capriole e patti | Sotto l’ombrellone c'è posto per Marinaro, Mercorio e Branà Nuovo Cinema Trani: veti, capriole e patti | Sotto l’ombrellone c'è posto per Marinaro, Mercorio e Branà Dal naufragio identitario al valzer delle "strette di mano" e dei patti federativi. Il 7 e 8 giugno la vera sfida non è tra Galiano e Guarriello, ma tra la cabina elettorale e il lettino da spiaggia
Trani, Patto Federativo tra Puglia Popolare e RispettiAmo Trani Trani, Patto Federativo tra Puglia Popolare e RispettiAmo Trani L’intesa rafforza il peso dell’area moderata nel panorama politico locale
Ultim'ora | Amministrative 2026: Guarriello vs. Marinaro prove tecniche di apparentamento Ultim'ora | Amministrative 2026: Guarriello vs. Marinaro prove tecniche di apparentamento Rumors in città su una possibile convergenza in vista del ballottagio del 07/08 giugno 2026
Forza Italia | Pasquale De Toma è il consigliere più votato della coalizione: "Il cammino continua: grazie per questo straordinario risultato" Speciale Forza Italia | Pasquale De Toma è il consigliere più votato della coalizione: "Il cammino continua: grazie per questo straordinario risultato" Dalle 817 preferenze alla certezza del seggio in Consiglio comunale: “Continuerò a sostenere Angelo Guarriello per dare alla città un cambiamento concreto e coraggioso”
Amministrative Trani 2026 | Si avvicina il ballottaggio ed i candidati tutti ringraziano Amministrative Trani 2026 | Si avvicina il ballottaggio ed i candidati tutti ringraziano Le parole di gratitudine di Galiano e Guarriello, che si contenderanno la fascia tricolore, di Marinaro, Mercorio e Branà che ci invece ci hanno provato
Sisma in provincia di Cosenza, due scosse alle 00,13 svegliano i tranesi
2 giugno 2026 Sisma in provincia di Cosenza, due scosse alle 00,13 svegliano i tranesi
Trani, l'orgoglio di Marinaro: «Identità non in vendita, no ad accordi sottobanco»
2 giugno 2026 Trani, l'orgoglio di Marinaro: «Identità non in vendita, no ad accordi sottobanco»
Lama Paterna, il sogno prende forma: le Giornate FAI accendono i riflettori sul tesoro tra Trani e Bisceglie
2 giugno 2026 Lama Paterna, il sogno prende forma: le Giornate FAI accendono i riflettori sul tesoro tra Trani e Bisceglie
Trani celebra l’80° Anniversario della Proclamazione della Repubblica Italiana
1 giugno 2026 Trani celebra l’80° Anniversario della Proclamazione della Repubblica Italiana
Ballottaggio, il 3 giugno arriva Elly Schlein a sostegno di Galiano
1 giugno 2026 Ballottaggio, il 3 giugno arriva Elly Schlein a sostegno di Galiano
Mercato del 2 giugno, nessuno stop: attività regolarmente confermate
1 giugno 2026 Mercato del 2 giugno, nessuno stop: attività regolarmente confermate
Trani, rimproverano dei vandali e vengono aggrediti
1 giugno 2026 Trani, rimproverano dei vandali e vengono aggrediti
Uniamo la città: al via il secondo ciclo di incontri "Casa per Casa " del Candidato Sindaco Galiano
1 giugno 2026 Uniamo la città: al via il secondo ciclo di incontri "Casa per Casa" del Candidato Sindaco Galiano
Parcheggio interrato di Piazza XX Settembre | Inaugurazione il 4 giugno. Amedeo Bottaro: "Sosta gratuita fino all’affidamento della gestione "
1 giugno 2026 Parcheggio interrato di Piazza XX Settembre | Inaugurazione il 4 giugno. Amedeo Bottaro: "Sosta gratuita fino all’affidamento della gestione"
Triathlon 2026, la rabbia e la delusione di Briguglio: «Offese agli agenti e polemiche ingiuste contro chi ha garantito la sicurezza»
1 giugno 2026 Triathlon 2026, la rabbia e la delusione di Briguglio: «Offese agli agenti e polemiche ingiuste contro chi ha garantito la sicurezza»
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.