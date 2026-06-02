Politica
Ultim'ora | Trani, verifica delle preferenze dopo il voto: aggiornati i dati dei candidati al Consiglio comunale
L'Ufficio Elettorale ha corretto alcune difformità emerse nel caricamento dei dati: le principali variazioni riguardano Fratelli d'Italia, ma gli aggiornamenti interessano anche altre liste (t)
Trani - martedì 2 giugno 2026 8.06
A seguito di alcune discrepanze emerse durante le operazioni di acquisizione dei dati elettorali, l'Ufficio Centrale Elettorale ha proceduto a una nuova verifica delle preferenze attribuite ai candidati al Consiglio comunale di Trani. Le principali differenze riguardano alcune liste del centrodestra e, in particolare, Fratelli d'Italia, dove è stato riscontrato uno scostamento di circa un centinaio di preferenze rispetto ai dati inizialmente caricati nel sistema informatico.
Analoghe verifiche hanno interessato anche altre liste, determinando alcuni aggiornamenti nelle graduatorie dei candidati. L'attività di controllo si è resa necessaria per allineare i dati telematici con quelli risultanti dai verbali delle sezioni elettorali, garantendo così la piena corrispondenza tra le preferenze effettivamente espresse dagli elettori e quelle riportate nelle tabelle ufficiali, aggiornate al 01 giugno 2026, consultabili da questo link del Comune di Trani: RISULTATO AMMINISTRATIVE TRANI 2026
Analoghe verifiche hanno interessato anche altre liste, determinando alcuni aggiornamenti nelle graduatorie dei candidati. L'attività di controllo si è resa necessaria per allineare i dati telematici con quelli risultanti dai verbali delle sezioni elettorali, garantendo così la piena corrispondenza tra le preferenze effettivamente espresse dagli elettori e quelle riportate nelle tabelle ufficiali, aggiornate al 01 giugno 2026, consultabili da questo link del Comune di Trani: RISULTATO AMMINISTRATIVE TRANI 2026