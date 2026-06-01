Speciale
Uniamo la città: al via il secondo ciclo di incontri "Casa per Casa" del Candidato Sindaco Galiano
Dal 1° al 4 giugno una nuova serie di eventi pubblici per ascoltare la cittadinanza
Trani - lunedì 1 giugno 2026 12.41 Comunicato Stampa
In vista delle imminenti elezioni amministrative del 7 e 8 giugno, la campagna elettorale a sostegno di Galiano Sindaco entra nel vivo con il secondo ciclo dell'iniziativa di ascolto e partecipazione intitolata "Casa per Casa".
Il candidato e i rappresentanti della coalizione tornano nei quartieri con una nuova serie di appuntamenti pubblici per incontrare i residenti. L'obiettivo rimane quello di favorire un confronto aperto e diretto e raccogliere le istanze del territorio, promuovendo la massima partecipazione al voto.
Gli incontri si svolgeranno nell'arco di quattro giornate consecutive, toccando diverse piazze e parchi cittadini. Ciascun appuntamento avrà inizio alle ore 18:30.
Il Calendario della Settimana:
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Il candidato e i rappresentanti della coalizione tornano nei quartieri con una nuova serie di appuntamenti pubblici per incontrare i residenti. L'obiettivo rimane quello di favorire un confronto aperto e diretto e raccogliere le istanze del territorio, promuovendo la massima partecipazione al voto.
Gli incontri si svolgeranno nell'arco di quattro giornate consecutive, toccando diverse piazze e parchi cittadini. Ciascun appuntamento avrà inizio alle ore 18:30.
Il Calendario della Settimana:
- Lunedì 01/06 (ore 18:30): Pinetina Via Andria
- Martedì 02/06 (ore 18:30): Piazza Sant'Agostino
- Mercoledì 03/06 (ore 18:30): Piazza Dante
- Giovedì 04/06 (ore 18:30): Parco Via Polonia
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