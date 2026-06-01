Uniamo la città: al via il secondo ciclo di incontri "Casa per Casa" del Candidato Sindaco Galiano

Lunedì 01/06 (ore 18:30): Pinetina Via Andria

Martedì 02/06 (ore 18:30): Piazza Sant'Agostino

Mercoledì 03/06 (ore 18:30): Piazza Dante

Giovedì 04/06 (ore 18:30): Parco Via Polonia

In vista delle imminenti elezioni amministrative del 7 e 8 giugno, la campagna elettorale a sostegno di Galiano Sindaco entra nel vivo con il secondo ciclo dell'iniziativa di ascolto e partecipazione intitolata "Casa per Casa".Il candidato e i rappresentanti della coalizione tornano nei quartieri con una nuova serie di appuntamenti pubblici per incontrare i residenti. L'obiettivo rimane quello di favorire un confronto aperto e diretto e raccogliere le istanze del territorio, promuovendo la massima partecipazione al voto.Gli incontri si svolgeranno nell'arco di quattro giornate consecutive, toccando diverse piazze e parchi cittadini. Ciascun appuntamento avrà inizio alle ore 18:30.Il Calendario della Settimana:"Questo secondo ciclo di incontri rappresenta la naturale continuazione del nostro progetto politico", dichiara il candidato Sindaco Galiano. "Vogliamo costruire il futuro della nostra comunità partendo dall'ascolto reale e quotidiano. Ritornare nei quartieri e dialogare senza filtri con le persone è l'unico modo per unire davvero la città. Invito tutti i cittadini a partecipare e a portare il proprio contributo di idee."Contenuto elettorale sponsorizzato