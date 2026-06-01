Galiano
Galiano
Speciale

Uniamo la città: al via il secondo ciclo di incontri "Casa per Casa" del Candidato Sindaco Galiano

Dal 1° al 4 giugno una nuova serie di eventi pubblici per ascoltare la cittadinanza

Trani - lunedì 1 giugno 2026 12.41 Comunicato Stampa
In vista delle imminenti elezioni amministrative del 7 e 8 giugno, la campagna elettorale a sostegno di Galiano Sindaco entra nel vivo con il secondo ciclo dell'iniziativa di ascolto e partecipazione intitolata "Casa per Casa".

Il candidato e i rappresentanti della coalizione tornano nei quartieri con una nuova serie di appuntamenti pubblici per incontrare i residenti. L'obiettivo rimane quello di favorire un confronto aperto e diretto e raccogliere le istanze del territorio, promuovendo la massima partecipazione al voto.

Gli incontri si svolgeranno nell'arco di quattro giornate consecutive, toccando diverse piazze e parchi cittadini. Ciascun appuntamento avrà inizio alle ore 18:30.
Il Calendario della Settimana:
  • Lunedì 01/06 (ore 18:30): Pinetina Via Andria
  • Martedì 02/06 (ore 18:30): Piazza Sant'Agostino
  • Mercoledì 03/06 (ore 18:30): Piazza Dante
  • Giovedì 04/06 (ore 18:30): Parco Via Polonia
"Questo secondo ciclo di incontri rappresenta la naturale continuazione del nostro progetto politico", dichiara il candidato Sindaco Galiano. "Vogliamo costruire il futuro della nostra comunità partendo dall'ascolto reale e quotidiano. Ritornare nei quartieri e dialogare senza filtri con le persone è l'unico modo per unire davvero la città. Invito tutti i cittadini a partecipare e a portare il proprio contributo di idee."

Contenuto elettorale sponsorizzato
Elezioni Amministrative 2026
Altri contenuti a tema
Elezioni Trani 2026: quando il fango social cancella la dignità della politica Politica Elezioni Trani 2026: quando il fango social cancella la dignità della politica No alla gogna mediatica che calpesta la dignità personale prima di quella politica
Nuovo Cinema Trani: veti, capriole e patti | Sotto l’ombrellone c'è posto per Marinaro, Mercorio e Branà Politica Nuovo Cinema Trani: veti, capriole e patti | Sotto l’ombrellone c'è posto per Marinaro, Mercorio e Branà Dal naufragio identitario al valzer delle "strette di mano" e dei patti federativi. Il 7 e 8 giugno la vera sfida non è tra Galiano e Guarriello, ma tra la cabina elettorale e il lettino da spiaggia
Trani, Patto Federativo tra Puglia Popolare e RispettiAmo Trani Politica Trani, Patto Federativo tra Puglia Popolare e RispettiAmo Trani L’intesa rafforza il peso dell’area moderata nel panorama politico locale
Ultim'ora | Amministrative 2026: Guarriello vs. Marinaro prove tecniche di apparentamento Politica Ultim'ora | Amministrative 2026: Guarriello vs. Marinaro prove tecniche di apparentamento Rumors in città su una possibile convergenza in vista del ballottagio del 07/08 giugno 2026
Forza Italia | Pasquale De Toma è il consigliere più votato della coalizione: "Il cammino continua: grazie per questo straordinario risultato" Speciale Forza Italia | Pasquale De Toma è il consigliere più votato della coalizione: "Il cammino continua: grazie per questo straordinario risultato" Dalle 817 preferenze alla certezza del seggio in Consiglio comunale: “Continuerò a sostenere Angelo Guarriello per dare alla città un cambiamento concreto e coraggioso”
Amministrative Trani 2026 | Si avvicina il ballottaggio ed i candidati tutti ringraziano Politica Amministrative Trani 2026 | Si avvicina il ballottaggio ed i candidati tutti ringraziano Le parole di gratitudine di Galiano e Guarriello, che si contenderanno la fascia tricolore, di Marinaro, Mercorio e Branà che ci invece ci hanno provato
Comunali Trani 2026 | Il consenso record dei dieci candidati top di queste amministrative. Statistiche e curiosità. Politica Comunali Trani 2026 | Il consenso record dei dieci candidati top di queste amministrative. Statistiche e curiosità. Chi sono e quanti voti hanno raccolto, malgrado i quali non a tutti è garantito l'accesso a Palazzo Palmieri
Trani Ammnistrative 2026 | Angelo Guarriello Sindaco? Ecco i nomi dei consiglieri Politica Trani Ammnistrative 2026 | Angelo Guarriello Sindaco? Ecco i nomi dei consiglieri Il dettaglio della composizione del Consiglio Comunale con il dettaglio delle preferenze
Parcheggio interrato di Piazza XX Settembre | Inaugurazione il 4 giugno. Amedeo Bottaro: "Sosta gratuita fino all’affidamento della gestione "
1 giugno 2026 Parcheggio interrato di Piazza XX Settembre | Inaugurazione il 4 giugno. Amedeo Bottaro: "Sosta gratuita fino all’affidamento della gestione"
Triathlon 2026, la rabbia e la delusione di Briguglio: «Offese agli agenti e polemiche ingiuste contro chi ha garantito la sicurezza»
1 giugno 2026 Triathlon 2026, la rabbia e la delusione di Briguglio: «Offese agli agenti e polemiche ingiuste contro chi ha garantito la sicurezza»
Gli alunni della De Amicis incantati dall’opera lirica al Teatro Petruzzelli
1 giugno 2026 Gli alunni della De Amicis incantati dall’opera lirica al Teatro Petruzzelli
VIII centenario del transito di San Francesco: spettacolo teatrale "Potevo avere tutto con Daniele Ridolfi "
1 giugno 2026 VIII centenario del transito di San Francesco: spettacolo teatrale "Potevo avere tutto con Daniele Ridolfi"
Trani celebra l’80° Anniversario della Proclamazione della Repubblica Italiana
1 giugno 2026 Trani celebra l’80° Anniversario della Proclamazione della Repubblica Italiana
Apertura straordinaria del Polo Museale di Trani: ingresso gratuito alla mostra dedicata a San Francesco
1 giugno 2026 Apertura straordinaria del Polo Museale di Trani: ingresso gratuito alla mostra dedicata a San Francesco
Trani ospita il seminario “Architettura antica: dialogo tra Storia dell’Architettura e Restauro”
1 giugno 2026 Trani ospita il seminario “Architettura antica: dialogo tra Storia dell’Architettura e Restauro”
Angela Bini vola alla finale nazionale del Premio Lavore, per lei una vita tra sport, arte, musica e solidarietà
1 giugno 2026 Angela Bini vola alla finale nazionale del Premio Lavore, per lei una vita tra sport, arte, musica e solidarietà
“Verum”: il nuovo libro di Umberto Rey presentato a Trani
1 giugno 2026 “Verum”: il nuovo libro di Umberto Rey presentato a Trani
Oltre il traguardo, oltre ogni limite: il Trani Triathlon 2026 scrive una pagina storica di sport e inclusione
1 giugno 2026 Oltre il traguardo, oltre ogni limite: il Trani Triathlon 2026 scrive una pagina storica di sport e inclusione
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.