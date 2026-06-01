Parcheggio interrato di Piazza XX Settembre | Inaugurazione il 4 giugno. Amedeo Bottaro: "Sosta gratuita fino all’affidamento della gestione"

Ordinanza nr.399 del 29 maggio 2026 Documento PDF

Dopo oltre trent'anni di attese, rinvii e difficoltà progettuali, il parcheggio interrato di Piazza XX Settembre è pronto ad aprire le sue porte alla città. L'inaugurazione ufficiale è fissata peruna data destinata a segnare la conclusione di uno dei cantieri più complessi e attesi degli ultimi decenni a Trani.A rivendicare il raggiungimento dell'obiettivo è il sindaco, che ricorda come la realizzazione dell'opera rappresenti uno degli impegni assunti all'inizio del suo secondo mandato amministrativo.«Abbiamo mantenuto l'impegno assunto con la città – afferma il primo cittadino –. Dopo oltre trent'anni, il parcheggio di Piazza XX Settembre diventa finalmente una realtà concreta e fruibile dai cittadini. Fino all'individuazione del concessionario che gestirà la struttura, il parcheggio sarà utilizzabile gratuitamente secondo una regolamentazione specifica che ne garantirà ordine e sicurezza». L'opera viene così consegnata alla comunità come una infrastruttura strategica per la mobilità urbana e per il rilancio del centro cittadino. Un intervento reso possibile principalmente grazie a finanziamenti pubblici, integrati da risorse comunali rese necessarie durante l'esecuzione dei lavori per affrontare le criticità emerse, in particolare quelle legate all'impermeabilizzazione della sovrastante Piazza XX Settembre.A sottolineare il valore simbolico dell'intervento è intervenuto anche il vicesindaco, che ha voluto evidenziare il significato dell'opera nel percorso amministrativo degli ultimi anni.«Questa sarà l'ultima opera pubblica che questa Amministrazione consegnerà alla città di Trani. Piazza XX Settembre è ormai pronta: manca davvero pochissimo, una pulizia finale e nei prossimi giorni verrà restituita ai cittadini. Un luogo completamente rinnovato, pensato per essere vissuto, attraversato e amato. Un altro impegno mantenuto, fino all'ultimo giorno». Parole che richiamano non soltanto l'apertura del parcheggio interrato, ma la complessiva riqualificazione di uno degli spazi urbani più importanti e identitari della città, destinato a tornare pienamente fruibile dopo anni di lavori.Nelle more dell'individuazione del concessionario che si aggiudicherà la gestione della struttura, l'Amministrazione comunale ha disposto l'apertura in via sperimentale attraverso l', che disciplina modalità e condizioni di utilizzo. Il parcheggio sarà accessibile gratuitamente tutti i giorni nella fascia oraria compresa tra le. Al termine dell'orario di apertura scatterà il divieto di fermata con rimozione forzata di tutti i veicoli presenti all'interno. La regolamentazione adottata punta a garantire sicurezza, ordine e corretta fruizione degli spazi in questa fase transitoria.L'accesso sarà consentito esclusivamente ai veicoli con altezza inferiore a. Non potranno entrare motocicli e veicoli alimentati a GPL. All'interno della struttura sarà obbligatorio rispettare il limite massimo di velocità di, con divieto di fermata nelle rampe di ingresso e uscita e nelle corsie di accesso. Sono stati inoltre individuati, munite di regolare contrassegno. La sosta sarà consentita esclusivamente negli stalli delimitati dei due livelli del parcheggio, mentre in uscita verso Piazza XX Settembre sarà obbligatorio rispettare il segnale di stop.L'apertura del parcheggio interrato rappresenta il traguardo di un percorso amministrativo e tecnico lungo oltre tre decenni, attraversato da modifiche progettuali, difficoltà realizzative e interventi integrativi resi necessari nel corso dell'esecuzione. Dal 4 giugno, tuttavia, la città potrà finalmente usufruire di una infrastruttura destinata ad alleggerire la pressione della sosta nel centro urbano e a migliorare l'accessibilità dell'area centrale. In attesa dell'affidamento definitivo della gestione, la fase sperimentale consentirà di testare funzionalità e modalità di utilizzo, restituendo ai tranesi non solo un parcheggio, ma un'intera piazza rinnovata, pronta a tornare ad essere uno dei luoghi simbolo della vita cittadina.