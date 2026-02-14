Polo Museale
Eventi e cultura

Trani, il mito di Rino Gaetano rivivrà al Polo Museale con Alessio Vassallo

Sabato 21 febbraio l’attore siciliano inaugura la stagione “Fuori Museo 2026” con lo spettacolo “E cantava le canzoni”

Trani - sabato 14 febbraio 2026 Comunicato Stampa
Dopo la rassegna natalizia "Sere d'Incanto", ad aprire la stagione artistica "Fuori Museo 2026", sarà Alessio Vassallo con lo spettacolo "E cantava le canzoni – L'Arte è la Vita di Rino Gaetano", in scena sabato 21 febbraio 2026 alle ore 20:30 presso il Polo Museale di Trani – Fondazione S.E.C.A. Un appuntamento di grande suggestione che unisce teatro e musica in una narrazione intensa e coinvolgente. Attraverso parole, racconti e canzoni, Vassallo conduce il pubblico in un viaggio emotivo fatto di ricordi, identità e sentimenti condivisi, dando vita a uno spettacolo capace di parlare a generazioni diverse.

"E cantava le canzoni" è un progetto che mette al centro la forza evocativa della musica e il potere del racconto, in un equilibrio delicato tra intimità e intensità scenica. La voce dell'attore diventa strumento narrativo, capace di trasformare ogni brano in una storia e ogni storia in un'emozione. La scelta del Polo Museale di Trani, luogo simbolo della vita culturale cittadina, valorizza ulteriormente l'evento, inserendolo nel percorso di promozione artistica e culturale per l'anno 2026 portato avanti dalla Fondazione S.E.C.A., da sempre attenta a offrire al pubblico proposte di alto profilo. Lo spettacolo si preannuncia come uno degli appuntamenti culturali più attesi della stagione, rivolto a chi ama il teatro d'autore, la musica e le esperienze artistiche autentiche.

Lo spettacolo prodotto da Ergo Sum nasce proprio dall'intenzione di restituire la dimensione più intima di Rino Gaetano, non attraverso la nostalgia o il semplice tributo, ma con una narrazione che ne esplori lo spirito ribelle, la disillusione e il genio creativo. Interpretato da Alessio Vassallo, l'artista prende vita sul palco attraverso parole e gesti che evocano il suo carattere, il suo essere distante dai compromessi, il suo modo unico di stare al mondo. Alessio Vassallo, volto noto del teatro e del cinema italiano, interpreta Rino Gaetano con grande sensibilità, evitando l'imitazione e puntando a cogliere l'anima dell'artista. La sua voce e la sua presenza scenica si intrecciano con la musica dal vivo di Lorenzo Mancarella, che non si limita a eseguire i brani, ma ne rilegge le sfumature, creando un dialogo continuo tra parola e suono.

Alessandra Pizzi, autrice dei testi e regista, porta in scena uno spettacolo che è una riflessione sulla forza della musica come strumento di narrazione e denuncia. Le scelte registiche e musicali mirano a ricreare l'atmosfera di un'epoca e allo stesso tempo a sottolineare quanto le tematiche affrontate da Rino Gaetano siano ancora attuali.

Apertura porte ore 20:00. Inizio spettacolo ore 20:30. Ticket posto assegnato € 20,00 + d.p. disponibili online su https://www.diyticket.it/events/Musica/29210/e-cantava-le-canzoni-larte-E-la-vita-di-rino-gaetano o presso botteghino Polo Museale di Trani, piazza Duomo 8/9. Per informazioni Fondazione S.E.C.A. : tel. 0883.58.24.70 o email. info@fondazioneseca.it
