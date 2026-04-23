"Il futuro dell'Impero e del Supercinema", al centro del confronto all'Auditorium San Luigi

Un incontro scoppiettante, per usare un termine morbido, quello di mercoledì 22 aprile intitolato "Impero e Supercinema: Il futuro al centro del confronto". L'incontro, tenutisi presso l'Auditorium San Luigi, aveva come obiettivo quello di mettere a confronto le idee ma soprattutto i programmi dei cinque candidati alla carica di sindaco relativamente alla ben nota situazione della mancanza di cinema e teatri in città che, non guasta mai ricordarlo, si protrae da ben 6 anni. L'appuntamento, aperto dal Professor Antonio Sasso, Presidente dell'Associazione Cignarelli, ha visto i cinque candidati sindaci, chiamati al confronto da ventidue associazioni locali, esprimere alla cittadinanza le rispettive idee e progetti, i cui concetti generali riportiamo di seguito.«La cultura è la base. O almeno dovrebbe esserlo, dovrebbe essere il cuore pulsante della città, rappresentarne l'anima. Il nostro obiettivo è quello di creare un brand "Trani Cultura", qui a casa nostra. Ci sono troppi artisti e pochi spazi dove esprimersi. Un teatro che torni a funzionare è fondamentale, i nostri giovani devono costruire la loro anima attraverso la cultura. Trani stessa è cultura e lo dimostra anche la presenza di una comunità artistica vivace. Vedo la voglia di rinascere. E noi ci sforzeremo con tutta l'anima per ripristinare la situazione. Mi preoccuperò con tutte le mie energie per far arrivare i fondi necessari per portare a compimento i progetti nel minor tempo possibile. La cultura deve vincere. Dobbiamo difendere gli artisti». Così il, candidato del centro-destra tranese.A prendere la parola è stato poi il, candidato sindaco per il centrosinistra locale: «C'è fame di strutture e teatri, questo è testimoniato anche dalla vostra presenza di questa sera. Questa mancanza è come un fantasma che si aggira per Trani citando qualcuno di importante. Acquistando i 2 cinema il consiglio comunale ha fatto un passo fondamentale, quantico potremmo dire. La parola chiave è coprogettazione. Ascoltare chiunque abbia delle idee da proporre. E' necessario fare rete. Stimolare la nostra collettività nel produrre idee. Il Supercinema è chiaro cosa debba essere: risponde all'esigenza dell'avere un teatro. Il Cinema Impero, invece, deve diventare un luogo straordinario di produzione e creazione. Coprogettando proveremo a trovare i finanziamenti giusti. Dobbiamo metterci tutti attorno ad un tavolo, sia la politica che la cittadinanza, per trovare una soluzione».Un intervento definibile dai presenti "con i peli della lingua rasati completamente a zero" è stato quello dell'Avvocato, ed ormai ex candidato sindaco,che, mettendo in campo quelle che parrebbero crude verità, ha affermato: «Senza giri di parole: ci vorranno anni prima che quei due cinema siano utilizzati. Ve lo dico col cuore perché non voglio vi facciate illusioni. La capacità di indebitamento del Comune non consente il restauro di questi due luoghi. Per ogni luogo ci vorranno milioni di euro per restauro e via dicendo. Fate prima a chiedere al futuro sindaco altri luoghi da usare nel frattempo. Dovete pretenderlo. Non ci sono nemmeno finanziamenti, ve lo dico onestamente. Ci vorranno almeno 4 o 5 anni per tutto. Trani è stata tradita in questi 10 anni, dove c'è stato un deserto morale e culturale. Do un'idea a chi governerà: d'estate potreste dedicare le piazze più importanti di Trani ai vari artisti, ad esempio "piazza dei poeti", "dei pittori", "delle arti" e far sì che chi si voglia esibire possa farlo gratuitamente e farsi conoscere». Parole scoppiettanti che accendono la miccia delle polemica tra il pubblico, creando un clima di tensione ed insoddisfazione che persisterà per il resto del dibattito.Prende poi la parola la, candidata sindaca per la civica "RispettiAmo Trani": «Da cittadina come voi, con amarezza, posso confrontarmi su tutto quello che tutti noi abbiamo subito in questi anni. Noi abbiamo una visione, sarò una sognatrice ma credo in ciò che dico: è impensabile che una città come la nostra non possa essere portatrice di cultura, non possa produrre cultura. Sono stanca di pensare che i due immobili siano vittima di occasioni mancate. E sono stanca di pensare di gestire questi due immobili soltanto da un punto di vista immobiliare o commerciale. Quei due immobili devono produrre cultura e non soltanto economia. La coprogettazione pubblico-privato è l'unica arma che abbiamo. Ma occorre un ecosistema più ampio che includa i cittadini, il terzo settore. Occorrono luoghi vivi, fatti ed alimentati dai cittadini. Voi siete parte integrante di questa progettualità. Non vogliamo immobili da occupare ma immobili da vivere. Da restituire alla città».Successivamente, ad intervenire è stato l'attuale Presidente uscente del Consiglio Comunale e attuale candidato sindaco,: «Sono contento di essere stato il Presidente del Consiglio che ha presentato la delibera e che l'ha votata. Amministrare una città vuol dire guardare ad oggi e non solo al domani. L'acquisizione dei due immobili era fondamentale. Il nostro intervento era diretto a dare due contenitori culturali alla città. Non ci siamo fermati alle promesse del governatore uscente Emiliano che, con una nota, aveva detto che avremmo avuto un finanziamento per la gestione del Supercinema come teatro da parte della regione. Nell'ultimo consiglio comunale, nella variazione di bilancio, abbiamo votato la scelta di immettere "economie per la progettazione" relativamente ai due cinema. Se non iniziamo a fare progetti, fare candidature per i progetti è impossibile. Noi abbiamo creduto nelle Coprogettazioni tra associazioni. Il compito di un sindaco è dare più cultura e più economicità alla città. Occorrerebbe un "ufficio cultura e turismo" che sia attivo. Ed una figura manageriale esterna, e non un assessore, che agisca da manager relativamente a cultura e turismo».Un incontro che ha provato a rendere più chiare le possibili evoluzioni o, in termini cinematografici "sequel", che la tragicommedia "Trani e i suoi non cinema" potrebbe prendere. Tuttavia, stando ad alcuni umori della platea, accesasi soprattutto dopo la sparata di De Feudis, il buco culturale legato alla mancanza di spazi teatrali e cinematografici sarebbe davvero insostenibile: la stanchezza della cittadinanza è tanta e non c'è più tempo da perdere.