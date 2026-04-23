Amalia Palma e Anselmo Mannatrizio
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Speciale

Elezioni Trani 2026, i candidati Amalia Palma e Anselmo Mannatrizio si presentano

Appuntamento domani con i due candidati nella lista del PD

Trani - giovedì 23 aprile 2026 Comunicato Stampa
Il 24 aprile alle 18:00, nel dehor del Bar Pantheon sito in Trani alla via Alcide De Gasperi n.28 nell'ambito delle attività finalizzate all'elezione della nuova amministrazione tranese prevista per il 24 maggio 2026, i candidati consiglieri nella lista del PD Amalia Palma (detta Lilli) e Anselmo Mannatrizio si presenteranno alla cittadinanza. Nel tracciare Il loro profilo professionale, chiariranno il motivo della loro candidatura, il senso della loro responsabilità civile verso la città di Trani, gli ambiti in cui intendono muoversi per rilanciare futuro della nostra città.

Parteciperanno all'evento l'Assessore Regionale all'Ambiente e al Clima Debora Ciliento, il Consigliere, nonché Segretario Regionale del PD Domenico De Santis.

L'appuntamento si concluderà con l'intervento del candidato sindaco per il centro-sinistra Marco Galiano.
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