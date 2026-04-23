Elezioni Trani 2026, i candidati Amalia Palma e Anselmo Mannatrizio si presentano

I candidati a Sindaco di Trani si incrociano sul tema tra analisi della situazione e progettualità

L’iniziativa è stata promossa da Mario Gambatesa

La candidata: «Senza struttura adeguata penalizzati lavoratori, economia e immagine della città»

Politica

Si vota il 24 e 25 maggio (eventuale ballottaggio il 7 e 8 giugno): indicazioni su affissioni, comizi, limiti di spesa e divieti durante la campagna elettorale