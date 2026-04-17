Anna Maria Barresi Trani
Anna Maria Barresi Trani
Attualità

Trani abbraccia Anna Barresi: la paralisi non vince, la sua rinascita tra dolore, fede e memoria

Dalla diagnosi improvvisa alla forza della gratitudine: il racconto di una donna che trasforma la malattia in un messaggio di ascolto, dignità e speranza

Trani - venerdì 17 aprile 2026 13.40
Ci sono storie che non si limitano a essere raccontate. Ti attraversano. Ti costringono a fermarti, a riflettere, a guardare la vita con occhi diversi. Quella di Anna Barresi è una di queste.

L'11 marzo 2026, con parole cariche di dolore ma anche di una lucidità disarmante, ha affidato ai social una verità che nessuno è mai pronto a pronunciare: una malattia rara, la sindrome di Guillain-Barré, l'aveva colpita all'improvviso. In pochi istanti, il suo corpo aveva smesso di rispondere. Prima le gambe, poi le braccia. Una paralisi che non lascia spazio al dubbio, ma che troppo spesso – come lei stessa denuncia – non viene ascoltata. E proprio l'ascolto è diventato il cuore del suo messaggio. Perché quando il corpo parla, non è mai "ansia". Non è mai "esagerazione". È verità. Anna Maria ha raccontato senza filtri quel momento fragile in cui si è sentita non creduta, sottovalutata. E lo ha fatto non per recriminare, ma per lasciare un segno: affinché nessuno, mai più, venga ignorato quando chiede aiuto. Poi, però, la svolta.

L'ospedale di Andria. Un luogo che nelle sue parole diventa casa, rifugio, rinascita. Medici competenti, mani che curano ma anche che accolgono, sguardi che restituiscono dignità. Un'équipe che non si è limitata a diagnosticare, ma ha saputo "esserci". E poi la fisioterapia, quel lento e faticoso ritorno alla vita, fatto di piccoli movimenti che diventano conquiste immense. Ma la sua storia non si ferma alla guarigione fisica. Va oltre. Molto oltre. Oggi Anna torna a raccontarsi, e lo fa con una delicatezza che sorprende. Parla di spirito, di affetto ricevuto, di un amore che non si aspettava e che ha riempito i giorni più difficili. E tra tutte le immagini, una resta impressa: un rosario. Un dono semplice, arrivato quasi in silenzio, ma carico di significato.

Dietro quella collana c'è una storia che attraversa il tempo, fatta di umanità e di gesti che non cercano riconoscimento. Una madre, una bambina con disabilità, un sogno chiamato pet therapy. E poi la burocrazia, quella che spesso rallenta tutto, anche la felicità. Ma in mezzo a quel meccanismo, una persona ha scelto di ascoltare davvero. Di agire. Di aiutare. Quel gesto, compiuto anni prima dal marito Sergio, non è stato dimenticato. È tornato indietro, sotto forma di gratitudine. Sotto forma di rosario. E in quella circolarità della vita – dare senza aspettare, ricevere quando meno te lo aspetti – si nasconde forse il senso più profondo di questa storia.

Anna Barresi lo ha capito sulla propria pelle: la malattia può spezzare il corpo, ma non ciò che siamo. Non i valori, non la memoria, non la capacità di amare e di riconoscere il bene. Anzi, a volte è proprio lì, nel punto più basso, che tutto diventa più chiaro. Il suo racconto non è solo una testimonianza. È una presa di posizione. È uno sguardo diretto anche a chi, nel passato, ha giudicato senza comprendere, ha cercato ombre dove forse c'era solo luce. Parole ferme, le sue, che non nascono dalla rabbia ma dalla consapevolezza. Perché chi ha attraversato il dolore autentico, difficilmente ha bisogno di alzare la voce. E oggi, mentre il suo percorso riabilitativo prosegue, mentre ogni giorno rappresenta una nuova sfida, Anna Maria Barresi continua a fare ciò che ha sempre fatto: non arrendersi. Combatte, sì. Ma lo fa con grazia. Con quella forza silenziosa che appartiene solo a chi ha guardato la fragilità negli occhi e ha deciso di non farsi definire da essa.

Il nostro augurio è di tutti, oggi, non può che essere uno solo: che ogni passo, anche il più piccolo, ti riporti sempre più vicino alla vita che ami. Che tu possa tornare presto ad abbracciare i tuoi nipotini, la tua "linfa vitale", come li chiami tu. E che quella forza che hai mostrato – anche nei giorni più bui – continui a essere la tua luce. Perché le vere combattenti non sono quelle che non cadono mai. Sono quelle che, anche quando il corpo si ferma, trovano comunque il modo di rialzarsi. Forza Anna.
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