Ospitalità mediterranea
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Scuola e Lavoro

130 alunni delle quarte festeggiano al “De Amicis” la conclusione del progetto “Ospitalità Mediterranea"

Alla scoperta di sana alimentazione, territorio e tradizioni

Trani - giovedì 28 maggio 2026 8.39
Si è concluso ieri, 27 maggio, nell'aula magna della Scuola Primaria De Amicis, il progetto "Ospitalità Mediterranea", promosso dalla Regione Puglia, che nel corrente anno scolastico ha coinvolto le classi quarte della scuola in un articolato percorso educativo con gli obiettivi di favorire l'adozione di stili di vita salutari nella popolazione scolastica, aumentare la consapevolezza dei corretti comportamenti alimentari, valorizzare il territorio sviluppando la cultura dell'accoglienza.
Attraverso un coinvolgente approccio esperienziale, gli alunni hanno intrapreso un viaggio alla scoperta della cultura gastronomica mediterranea, considerata esempio di corretta alimentazione e stile di vita sano.
In collaborazione con i genitori e nonni, hanno ricercato e riscoperto ricette tipiche della tradizione, approfondendo l'utilizzo dei prodotti agricoli locali per realizzare piatti gustosi, genuini e legati all'identità del territorio.
La collaborazione con le famiglie ha rappresentato un elemento fondamentale del progetto, contribuendo a rafforzare nei bambini la consapevolezza dell'importanza delle scelte quotidiane per il benessere e la salute.
Inoltre, i bambini hanno immaginato di accompagnare turisti e visitatori, guidandoli tra luoghi simbolo della città, aree culturali e tradizioni locali, alla scoperta delle ricchezze storiche, naturali e gastronomiche del territorio.
L'evento conclusivo del 27 maggio è stato presieduto dalla Dirigente Paola Valeria Gasbarro e ha visto la partecipazione del Dott. Stingi e delle dott.sse Peschechera e Diamante dell'ASL.
La festa è stato un momento di condivisione e partecipazione, durante il quale gli alunni hanno presentato elaborati, racconti, attività creative, giochi del passato, mentre le famiglie hanno contribuito realizzando un menù completo, sano e rispettoso delle tradizioni, offrendo alla comunità scolastica una testimonianza concreta del lavoro svolto.
Il progetto "Ospitalità Mediterranea" si conferma così un'importante esperienza educativa capace di unire scuola, famiglia e territorio nella promozione di sani stili di vita, cittadinanza attiva e valorizzazione delle tradizioni culturali locali.
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