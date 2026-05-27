Lutto a Trani: morto Umberto, padre di don Mauro Sarni

Questa mattina è deceduto Umberto, papà di don Mauro Sarni. L'Arcivescovo, S.E.R. Mons. Leonardo D'Ascenzo, insieme a tutto il presbiterio diocesano, esprime affetto e vicinanza a don Mauro e invita tutti alla preghiera. Le esequie saranno celebrate domani 27 maggio alle ore 11.00, presso la parrocchia "S.s. Angeli Custodi" in Trani.