Lutto a Trani: morto Umberto, padre di don Mauro Sarni

Trani - mercoledì 27 maggio 2026
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Questa mattina è deceduto Umberto, papà di don Mauro Sarni. L'Arcivescovo, S.E.R. Mons. Leonardo D'Ascenzo, insieme a tutto il presbiterio diocesano, esprime affetto e vicinanza a don Mauro e invita tutti alla preghiera. Le esequie saranno celebrate domani 27 maggio alle ore 11.00, presso la parrocchia "S.s. Angeli Custodi" in Trani.
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