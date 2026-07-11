L'estate degli eventi a Trani conquista il pubblico: Coez fa sold out, poi Carboni e Siani

L'estate degli spettacoli a Trani entra nel vivo e registra già il primo grande successo. È andato infatti sold out il concerto di Coez, in programma giovedì 30 luglio in piazza Santa Maria di Colonna con il tour "From the Rooftop / Live 2026", organizzato dall'agenzia GS23. Un risultato che conferma l'interesse del pubblico per una proposta artistica di qualità e dimostra la capacità della città di attrarre protagonisti della musica e dello spettacolo nazionale grazie all'impegno di operatori privati del territorio che continuano a investire nella programmazione culturale.La stagione proseguirà venerdì 21 agosto con un altro nome di primo piano della musica italiana: Luca Carboni, tra i cantautori più rappresentativi della scena contemporanea. Sul palco di piazza Santa Maria di Colonna l'artista porterà "Rio ari o Live", il tour che accompagna il suo ritorno sulle scene e che ripercorre oltre quarant'anni di carriera attraverso un viaggio fatto di ricordi, emozioni e nuove sonorità. Il titolo dello spettacolo richiama il celebre "rio ari o", la prima vocalizzazione del brano Ci stiamo sbagliando ragazzi, contenuto nell'album d'esordio Dustin Hoffman non sbaglia un film del 1984, diventata negli anni un simbolo riconoscibile per i suoi fan. Il concerto alternerà momenti più intimi a passaggi energici, raccontando l'evoluzione artistica di Carboni con arrangiamenti rinnovati e uno stile che continua a parlare a generazioni diverse.Il calendario degli eventi si completerà venerdì 28 agosto con Alessandro Siani, protagonista dello spettacolo "Fake News – Live Tour", organizzato da Aurora Eventi in collaborazione con GS23. Il comico napoletano porterà in scena il suo nuovo one-man show, scritto, diretto e interpretato da lui, trasformando il tema della disinformazione in un racconto ironico e attuale, tra satira, comicità e riflessioni sulla società contemporanea.«Siamo felici di contribuire al cartellone dell'Estate di Trani con tre appuntamenti che vedono protagonisti artisti di primo piano – sottolinea Lele Sgherza, amministratore di GS23 –. Il sold out registrato da Coez rappresenta una conferma importante dell'apprezzamento del pubblico per le nostre proposte. Siamo convinti che anche gli eventi con Luca Carboni e Alessandro Siani sapranno richiamare tanti spettatori, contribuendo a valorizzare ulteriormente l'immagine di Trani come città della musica, dello spettacolo e della cultura».