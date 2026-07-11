Sagra del Mare
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Festa del Carmine, questa sera la tradizionale Sagra del Mare

La statua sarà scortata da un gruppo di subacquei e poi trasportata in processione

Trani - sabato 11 luglio 2026
Questa sera, dopo la concelebrazione eucaristica presieduta dal vescovo emerito di Ivrea, monsignor Edoardo Aldo Cerrato, si rinnoverà il tradizionale appuntamento della Sagra del Mare in onore della Madonna, protettrice del subacqueo e dei pescatori. Un gruppo di subacquei, con le fiaccole, accompagnerà l'immagine della Vergine che verrà imbarcata, dai pontili della Lega Navale, su un motoscafo della Guardia Costiera.

La Madonna, scortata da altri natanti, raggiungerà poi l'avamporto dove, in suffragio ai caduti del mare, sarà benedetta una corona di alloro affidata poi alle onde. Dal molo San Marco, punto di sbarco della statua, la Madonna sarà poi portata in processione, percorrendo via Statuti Marittimi fino alla chiesa del Carmine. La serata sarà arricchita da un'attrazione pirotecnica.
  • Festa della Madonna del Carmine
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