Festa Liturgica della Beata Vergine del Monte Carmelo: non solo luminarie in piazza Tiepolo

Si svolge in questi giorni la festa liturgica molto sentita dalla comunità dei fedeli, dedicata alla Beata Vergine del Monte Carmelo, cominciata ieri con la Solenne Novena, predicata da don Francesco Melillo, vicario della Parrocchia SS. Trinità di Barletta, con suono di campane a festa che hanno riecheggiato destando emozione nell'intera area portuale.Fino a giovedì 15 Luglio, ogni giorno alle ore 18.30 Santo Rosario e preghiere alla Vergine; alle 19.30 Santa Messa. In particolare, giovedì 15 luglio alle ore 22 Veglia Mariana animata dalla Confraternita del Carmine e dal T.O.C., presieduta da Don Vincenzo Giannico.Ore 6.30 Santa Messa a devozione dei Muratori, dei Pescatori e della Gente di mare celebrata da don Mauro Sarni.Ore. 8.00 Santa Messa a devozione della Guardia Costiera e dell'A.N.M.I. gruppo di Trani celebrata da don Francesco MastrulliOre 9.30 Santa Messa a devozione delle Figlie del Divino Zelo celebrata da Don Vincenzo GiannicoOre 11.00 Santa Messa e supplica alla Madonna celebrata da Don Francesco Nuzzolese, in occasione del 25° anniversario di sacerdozioOre 19.30 Santa Messa celebrata da S.E. Mons. Leonardo D'ASCENZO, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie.Ore 19.00 Nella Chiesa del Carmine Santa Messa in suffragio di tutti i defunti della Confraternita e del Terz'Ordine Carmelitano.