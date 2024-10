Nuovi incarichi pastorali, le nomine del vescovo D'Ascenzo

Sac. Silvio CALDAROLA, vicario parrocchiale della parrocchia "B. V. Maria di Loreto" in Trinitapoli.

Sac. Giuseppe CASSANO, vicario parrocchiale della parrocchia "S. Maria del Pozzo" in Trani.

Sac. Michele CUSANNO, vicario parrocchiale della parrocchia "Cuore Immacolato di Maria" in Barletta e collaboratore presso la Cancelleria Arcivescovile.

Sac. Michele FABIANO, vicario parrocchiale della parrocchia "S. Maria di Passavia" in Bisceglie.

Sac. Leonardo GAUDIOSO, vicario parrocchiale della parrocchia "Sacra Famiglia" in Corato.

Sac. Francesco MENNEA, servizio pastorale presso la RSA e il Centro di Spiritualità "Oasi Nazareth" in Corato e vicario parrocchiale della parrocchia "Madonna delle Grazie" in Corato.

Sac. Salvatore SCARINGELLA, vicario parrocchiale della parrocchia "Santa Maria di Costantinopoli" in Bisceglie e collaboratore presso l'Ufficio Amministrativo Diocesano.

Inoltre comunico che il Sac. Nicola SALVEMINI è nominato vicario parrocchiale della parrocchia "San Francesco" in Corato.

In data 20 ottobre 2024, con un "Comunicazione alla Chiesa Diocesana", l'Arcivescovo mons. Leonardo D'Ascenzo ha reso note "le nomine per alcuni incarichi pastorali.«Carissime e Carissimi, – scrive l'Arcivescovo – la nostra Chiesa diocesana, nell'espressione di gratitudine per la buona riuscita del Convegno diocesano i cui frutti sapranno maturare nel corso di questo nuovo anno pastorale, è chiamata pure a ravvivarsi nella lode al Signore per il dono di sette nuovi presbiteri, da me ordinati sabato 12 ottobre u.s.A loro affido i seguenti incarichi, con decorrenza 1° novembre p.v., perché possano offrire il proprio generoso servizio a beneficio della comunità diocesana:A tutti auguro un proficuo lavoro pastorale a servizio della comunione ecclesiale».