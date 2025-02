"Costruire la pace in un mondo globalizzato", mons. Luigi Renna ospite del Rotary International a Trani

3 foto Convegno Rotary Club Trani, mons.Renna

Costruire la pace in un mondo globalizzato è una sfida che richiede grandi capacità di apertura verso il prossimo. È l'incontro di culture e stili di vita differenti ed è il frutto di una profonda conoscenza della storia. Sembra difficile credere che nello scenario geopolitico attuale, si possa aspirare ad una pace duratura, eppure in passato è accaduto: si pensi all'Unione Europea e all'ONU, nata dalle ceneri dell'antica Società delle Nazioni e, al livello nazionale, alla Costituente.Di pace nel mondo odierno si è parlato nell'evento organizzato daldi Trani e che è stato ospitato dallo Sporting Club tranese. Il relatore della serata è stato S.E.R. mons., Arcivescovo di Catania, che ha svolto una disamina molto accurata del tema, partendo proprio dalla definizione di mondo globalizzato. La civiltà prende le mosse dalla mitologia e dalla letteratura più antiche, in cui già sono presenti le prime norme che regolano il rapporto tra gli attori istituzionali presenti sulla scena internazionale.Al giorno d'oggi, invece, esistono le organizzazioni non governative (ONG), che si interfacciano con gli Stati e stringono con questi ultimi relazioni molto importanti. L'ordine internazionale così com'è attualmente conosciuto, tuttavia, nasce recentemente, dopo la Seconda guerra mondiale, con la nascita dell'Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU). Nascono con essa delle forme di governance che siano in grado di regolare le relazioni internazionali. Accanto a questa grande organizzazione vi sono stati spesso uomini che, lo ricorda Mons. Renna, hanno dato grande impulso alla costruzione della pace, ricordando – in particolare - Paolo Giovanni II durante la crisi del Golfo, don Tonino Bello nel mezzo della guerra in Kosovo, Paolo VI che si prodigò contro la guerra per tutta la durata del suo pontificato e, più di recente, papa Francesco con la sua enciclica "Fratelli tutti", particolarmente importante perché afferma una nuova definizione di amore, che coincide con la nozione di fratellanza.Dopo anni di pace duratura, si è assistito, con l'inizio del nuovo secolo, a dei fenomeni che hanno generato una grande instabilità politica, quelli che Mons. Renna ha chiamato "tensioni geostrategiche"; circostante che destabilizzano i rapporti fra gli Stati, creando, in definitiva, il terreno fertile per i conflitti armati, per la sfiducia fra gli Stati e la prevaricazione di uno Stato sovrano su un altro, e l'interruzione dei processi democratici, in spregio dei diritti umani e delle questioni etiche più dibattute al giorno d'oggi, come per esempio quella riguardante il cambiamento climatico. In definitiva, un mondo pacifico è possibile, secondo Mons. Luigi Renna, solo in presenza della volontà di tutti gli attori istituzionali di costruire un dialogo vero e una democrazia robusta, tenendo conto davvero dei progressi fatti dopo la Seconda guerra mondiale.