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PN Metro Plus, a Trani due giorni di workshop su innovazione e inclusione sociale

Il 26 e 27 marzo amministrazioni di 39 città del Sud a confronto su co-progettazione e buone pratiche per lo sviluppo urbano sostenibile

Trani - giovedì 26 marzo 2026
Il 26 e 27 marzo si terrà a Trani il primo di una serie di appuntamenti organizzati dall'Autorità di gestione del PN Metro Plus, il Programma finanziato attraverso i fondi FESR e FSE+ per promuovere lo sviluppo urbano sostenibile, gestito dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri.
Il workshop, rivolto ai beneficiari del Programma, 39 città Medie del sud, nasce per supportare le amministrazioni comunali nell'attuazione delle azioni previste nell'ambito della Priorità 5, che riguarda l'innovazione sociale e l'inclusione sociale.
L'obiettivo delle due giornate è guidare le amministrazioni comunali nella messa a punto di strumenti di co-progettazione che siano trasparenti, durevoli e in linea con il Codice dei contratti pubblici, valutando questo modello rispetto ad altre pratiche e approcci alternativi, attraverso sessioni di lavoro pratiche sulle operazioni e i relativi dispositivi.
La prima giornata, con focus sull'obiettivo specifico 4.11, si aprirà con i saluti istituzionali del Sindaco di Trani Amedeo Bottaro, del Direttore Generale Raffaele Parlangeli, dell'Autorità di Gestione Luigi Guerci, e della Direttrice di ICCSI – Italian Competence Center for Social Innovation, Patrizia Saroglia.
A seguire, i partecipanti saranno suddivisi in tavoli di lavoro per dedicarsi a processi di co-progettazione ed alla costruzione di metodologie condivise.
La seconda giornata sarà dedicata all'obiettivo specifico 4.8: si aprirà con la restituzione dei risultati dei questionari già inviati alle Città Medie, che guideranno i tavoli di lavoro. Successivamente, su modello della precedente giornata, i partecipanti saranno impegnati in tavoli di lavoro che favoriranno il confronto, il mutuo apprendimento e la diffusione di buone pratiche
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