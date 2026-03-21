Da Canale 5 a Trani, Samira Lui sceglie Trani per una cena vista mare

Ancora un volto noto dello spettacolo sceglie la Puglia per una pausa all'insegna del gusto e della convivialità. Si tratta di Samira Lui, tra i personaggi più in vista del momento nel panorama televisivo italiano, che nella serata di ieri ha fatto tappa a Trani per una cena in uno dei ristoranti più suggestivi della città. La conduttrice e modella è stata infatti a cena a Le Lampare al Fortino sul Porto di Trani. A testimoniarlo è uno scatto pubblicato sui canali social del ristorante, che ritrae Samira sorridente con una sua piccola fan, confermando ancora una volta l'attrattività del territorio tranese anche per i volti più noti del piccolo schermo.Una presenza che non è passata inosservata: la showgirl è attualmente volto di punta di Mediaset, in onda tutte le sere su Canale 5 a fianco di Gerry Scotti nel celebre game La Ruota della Fortuna. Non è la prima volta che celebrità del mondo dello spettacolo scelgono Trani e le sue eccellenze gastronomiche, ma la visita di Samira Lui rappresenta ancora un'occasione di grande visibilità per la città, sempre più punto di riferimento per turismo, cultura e buona cucina.