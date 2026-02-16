Vito Tanzarella, rimonta sfiorata a "La Ruota della Fortuna": vittoria mancata sul finale

Si è fermata a un passo dal traguardo l'avventura televisiva di Vito Tanzarella, protagonista della puntata andata in onda questa sera su Canale 5 nel celebre game show La Ruota della Fortuna.La sua è stata una gara dai due volti. Dopo un inizio in sordina, con qualche esitazione nelle prime manche e un bottino inizialmente contenuto, Tanzarella è riuscito a cambiare passo nella seconda parte della trasmissione. Con concentrazione e determinazione ha infilato una serie di soluzioni corrette, recuperando terreno sugli avversari e riaprendo una partita che sembrava ormai compromessa.La rimonta ha acceso l'entusiasmo del pubblico in studio e di chi lo seguiva da casa. Sul finale, Vito è arrivato a giocarsi le sue carte con concrete possibilità di vittoria, ma proprio nell'ultima fase il colpo decisivo non è arrivato. Il montepremi raggiunto era insufficiente per accedere alla manche finale. Nonostante la delusione per il successo sfumato, Tanzarella ha lasciato lo studio con eleganza e sportività. Prima di congedarsi, ha rivolto un saluto affettuoso alla moglie e alla figlia Ludovica, ringraziandole per il sostegno e dedicando loro l'emozione di questa esperienza televisiva.Una sconfitta che lascia un pizzico di amaro in bocca, ma anche la consapevolezza di aver saputo reagire e lottare fino all'ultimo giro di ruota.