Giancarlo ad Affari tuoi
Giancarlo da Trani vince 44mila euro ad Affari Tuoi

Il concorrente ha giocato in prima serata nel celebre show targato Rai1

Trani - lunedì 29 dicembre 2025 21.31
Serata di grande emozione e fortuna per Giancarlo Cotugno, originario di Cerignola ma residente a Trani, che stasera ha partecipato come concorrente accompagnato dalla sua compagna Raffaella al celebre game show "Affari Tuoi", il gioco dei pacchi condotto da Stefano De Martino su Rai 1.

Con sangue freddo, spirito deciso e una buona dose di intuito, Giancarlo è riuscito ad arrivare fino alle fasi finali del gioco, rifiutando alcune offerte del Dottore. A meno tre pacchi dalla fine, tuttavia, ha deciso di accettare l'offerta di 44mila euro, preferendo la certezza della cifra proposta al rischio di proseguire con i pacchi rimasti. Una decisione che si è rivelata comunque vincente, nel suo pacco aveva infatti solamente 20 euro, facendo esplodere l'applauso del pubblico in studio e da casa.
