Martina Colombari a Trani, soggiorno di relax e gusto per le vie del centro storico

Una passeggiata senza fretta sul porto, il telefono in mano per catturare la città bagnata dalla pioggia, poi una cena vista mare e, questa mattina, un giro tra i vicoli del centro storico. È stata una tappa semplice ma intensa quella di Martina Colombari a Trani, dove l'attrice si trova da ieri prima di raggiungere Bari per lo spettacolo in programma questa sera nell'ambito del suo tour teatrale.Attraverso le storie Instagram, l'ex Miss Italia ha mostrato ai suoi follower scorci autentici della città: il porto con le barche ormeggiate, le pietre chiare del borgo antico, i dettagli architettonici che rendono Trani riconoscibile a colpo d'occhio. Non immagini costruite, ma frammenti di giornata condivisi con spontaneità.Per il soggiorno ha scelto il Resort di Ognissanti, ideale per ritagliarsi qualche ora di relax tra un impegno e l'altro. Ieri sera si è concessa una cena alle Le Lampare al Fortino dove ha trascorso la serata in compagnia di amici e collaboratori. Anche qui, qualche scatto e brevi video hanno raccontato l'atmosfera elegante ma conviviale del momento.Questa mattina, invece, spazio alla cultura. L'attrice ha partecipato a una visita guidata tra le vie del centro storico accompagnata dalla guida turistica Andrea Moselli, approfondendo la storia e le curiosità di una città che continua ad attrarre visitatori da tutta Italia. Tra un racconto e una fotografia, la showgirl si è lasciata guidare alla scoperta di angoli meno noti e prospettive suggestive.Un passaggio rapido, certo, ma sufficiente per raccontare attraverso i social la bellezza di Trani a migliaia di persone. E per la città, ancora una volta, una vetrina naturale e spontanea