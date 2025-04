Attesa finita: dal 5 maggio su Rai1 "Gerri", la fiction ambientata a Trani

Trani torna a essere protagonista in televisione: dal 5 maggio andrà in onda su Rai1 e su RaiPlay la nuova fiction "Gerri", diretta da Giuseppe Bonito e interpretata da Giulio Beranek e Valentina Romani.La serie racconta le indagini di Gerri Esposito, un investigatore dal passato tormentato, chiamato a risolvere misteri complessi sotto il sole della Puglia, ma anche a fare i conti con i propri fantasmi interiori. Sullo sfondo delle vicende, una Trani affascinante e suggestiva, con il suo porto, la cattedrale e gli scorci mozzafiato che renderanno l'atmosfera ancora più intensa.La città farà da cornice ad una storia fatta di passioni, segreti e verità nascoste come si legge nella didascalia di annuncio sui canali social della Rai. Il debutto della fiction è attesissimo non solo dagli appassionati di serie televisive, ma anche dai cittadini tranesi, orgogliosi di vedere ancora una volta la loro città scelta come location d'eccezione per una grande produzione nazionale.