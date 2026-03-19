A Trani un esperimento di comunicazione riaccende il legame con uno dei luoghi simbolo della città

Gli organizzatori replicano a Bottaro: «Orari rispettati, volumi a norma e presenze dimezzate rispetto ai limiti»

Il candidato Marinaro attacca: «Visione assente». Il Sindaco replica con i verbali: «Musica alta e balli fuori orario: il rispetto delle regole non è un optional»

Sono 42 le famiglie di Trani che parteciperanno all'indagine dell'Istat

Attualità

Il 2 e 3 marzo scorsi, presso l’ANCI Puglia e l’Università degli Studi di Bari, si è svolto un corso dedicato alle nuove strategie di mobilità urbana