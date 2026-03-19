Territorio
A Trani un esperimento di comunicazione riaccende il legame con uno dei luoghi simbolo della città
Il caso della notizia del “parcheggio” al posto de “Il Vecchio e il Mare”
Trani - giovedì 19 marzo 2026 13.59
Per alcuni giorni, a Trani, in molti ci hanno creduto davvero: "Il Vecchio e il Mare" stava per chiudere e trasformarsi in un parcheggio. Manifesti affissi in città, immagini realistiche generate con l'intelligenza artificiale e un messaggio piuttosto chiaro – "Addio Vecchio. Addio Mare" – hanno acceso dubbi, discussioni e preoccupazioni.
Ma nulla era vero. Le presunte voci su questa (falsa) notizia sono state utilizzare per una campagna di comunicazione a cura di ALegra Group costruita per sorprendere e potare i tranesi a riflettere su due aspetti: quello della diffusione incontrollata di notizie – spesso fasulle – attraverso il passaparola dei social, e poi quello più importante, il valore dei luoghi nella nostra percezione quotidiana. Perché tendiamo a renderci conto delle cose belle solo quando ci vengono tolte.
Il progetto si è sviluppato su più livelli. Da un lato le affissioni urbane, con visual volutamente credibili che mostravano il locale trasformato in parcheggio. Dall'altro, due contenuti video pensati per i social: un primo reel con interviste ai cittadini, raccolte mentre la notizia circolava e generava indignazione o nostalgia, poi un secondo reel, pubblicato successivamente, con la rivelazione della verità e il senso dell'operazione.
L'impatto di questo episodio è legato al fatto che non si tratta di un luogo qualsiasi. Il Il Vecchio e il Mare è uno degli spazi più riconoscibili della movida cittadina, affacciato sul mare e inserito nel contesto del porto, tra eventi, ristorazione e intrattenimento. Negli anni è diventato un punto di riferimento per serate, musica ed esperienze, contribuendo alla vita sociale della città.
Ed è proprio su questo valore simbolico che la campagna ha fatto leva.
Dopo la fase di disvelamento, arriva la notizia reale: "Il Vecchio e il Mare" riaprirà il 27 marzo, inaugurando una nuova stagione.
Tra le attività in programma: un festival musicale a cielo aperto tra aprile e maggio, il lancio del nuovo progetto ristorante da giugno, un calendario di eventi per l'estate, e tanto altro.
Il concept scelto è "REBORN", a sottolineare l'idea di rinascita dopo l'esperimento comunicativo.
Ma nulla era vero. Le presunte voci su questa (falsa) notizia sono state utilizzare per una campagna di comunicazione a cura di ALegra Group costruita per sorprendere e potare i tranesi a riflettere su due aspetti: quello della diffusione incontrollata di notizie – spesso fasulle – attraverso il passaparola dei social, e poi quello più importante, il valore dei luoghi nella nostra percezione quotidiana. Perché tendiamo a renderci conto delle cose belle solo quando ci vengono tolte.
Il progetto si è sviluppato su più livelli. Da un lato le affissioni urbane, con visual volutamente credibili che mostravano il locale trasformato in parcheggio. Dall'altro, due contenuti video pensati per i social: un primo reel con interviste ai cittadini, raccolte mentre la notizia circolava e generava indignazione o nostalgia, poi un secondo reel, pubblicato successivamente, con la rivelazione della verità e il senso dell'operazione.
L'impatto di questo episodio è legato al fatto che non si tratta di un luogo qualsiasi. Il Il Vecchio e il Mare è uno degli spazi più riconoscibili della movida cittadina, affacciato sul mare e inserito nel contesto del porto, tra eventi, ristorazione e intrattenimento. Negli anni è diventato un punto di riferimento per serate, musica ed esperienze, contribuendo alla vita sociale della città.
Ed è proprio su questo valore simbolico che la campagna ha fatto leva.
Dopo la fase di disvelamento, arriva la notizia reale: "Il Vecchio e il Mare" riaprirà il 27 marzo, inaugurando una nuova stagione.
Tra le attività in programma: un festival musicale a cielo aperto tra aprile e maggio, il lancio del nuovo progetto ristorante da giugno, un calendario di eventi per l'estate, e tanto altro.
Il concept scelto è "REBORN", a sottolineare l'idea di rinascita dopo l'esperimento comunicativo.
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