I Giovani Avvocati di Trani in visita alla casa circondariale
I Giovani Avvocati di Trani in visita alla casa circondariale
Attualità

I Giovani Avvocati di Trani in visita alla casa circondariale: un impegno concreto per i diritti dei detenuti

L’iniziativa ha visto la partecipazione di Antonella Divincenzo di Barletta

Trani - mercoledì 25 marzo 2026 14.47 Comunicato Stampa
Prosegue l'impegno dell'Associazione Italiana Giovani Avvocati (AIGA) sul tema del sistema penitenziario. Nell'ambito delle attività promosse dall'Osservatorio Nazionale Carceri (ONAC), ieri si è svolta una visita presso la casa circondariale, con l'obiettivo di favorire una conoscenza diretta delle realtà detentive e contribuire al miglioramento del sistema.

L'iniziativa ha visto la partecipazione di Antonella Divincenzo di Barletta, consigliere della sezione AIGA di Trani e componente nazionale dell'ONAC, attivamente impegnata nelle attività e nei progetti dell'Osservatorio in materia penitenziaria, con particolare attenzione alla tutela dei diritti fondamentali.

Insieme a lei hanno preso parte alla visita Valentina Cosmai, consigliere AIGA Trani, Nicola Palumbo, componente del direttivo AIGA e Alessandra Santoro, a conferma della partecipazione attiva e condivisa della sezione territoriale alle iniziative associative.

L'ONAC costituisce uno degli organismi centrali dell'AIGA, articolato in un coordinamento nazionale, referenti territoriali e regionali e un comitato scientifico composto da rappresentanti del mondo accademico, dell'informazione, della società civile e dell'economia. Nel corso degli anni ha promosso numerose iniziative con l'obiettivo di offrire un contributo concreto al miglioramento dell'efficienza e dell'umanità del sistema carcerario.

Le visite negli istituti di pena hanno rappresentato un momento fondamentale del percorso formativo e professionale dei giovani avvocati, consentendo un confronto diretto con le condizioni di detenzione e con le criticità del sistema. In particolare, sin dalla sua istituzione, l'ONAC ha promosso ogni anno visite presso gli istituti penitenziari durante la settimana di Pasqua, consolidando una tradizione volta a mantenere alta l'attenzione sul tema e a rafforzare il ruolo attivo dell'avvocatura.

«L'esperienza diretta all'interno delle strutture penitenziarie è essenziale per comprendere a fondo le dinamiche del sistema e contribuire in modo concreto al suo miglioramento», ha dichiarato Antonella Divincenzo, sottolineando l'importanza di un impegno costante e consapevole da parte dell'avvocatura.

La presidente della sezione AIGA di Trani, avv. Francesca Pistillo di Andria, ha evidenziato come tali iniziative rappresentino un'occasione significativa di crescita professionale e di sensibilizzazione sui diritti fondamentali, rafforzando il ruolo dell'avvocatura quale presidio di legalità e garanzia.
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