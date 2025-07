Musica, solidarietà e inclusione: evento speciale nella Casa Circondariale Femminile di Trani

Lions Club "Ordinamenta Maris", Amici per la Vita e Associazione Musicale Federiciana insieme per regalare alle detenute un momento di bellezza e vicinanza con le loro famiglie

Lunedì 30 giugno 2025 presso la Casa Circondariale Femminile di Trani ha avuto luogo un evento spettacolo dedicato alle ospiti della casa ed ai loro parenti intervenuti. L'occasione è stata propiziata dal concorso comune del Lions Club "Ordinamenta Maris" di Trani e l'associazione "Amici per la Vita" di Andria, coadiuvati dall'Associazione Musicale Federiciana. Il Presidente del Lions, dr. Vito Amatulli, e il Presidente di Amici per la Vita, dr. Felice Gemiti, hanno voluto questa manifestazione per rispondere pienamente agli obiettivi dei rispettivi sodalizi, che pongono la cura morale materiale e il sostegno quali obiettivi da perseguire per migliorare le condizioni delle persone che hanno più bisogno di sostegni. I componenti dell'associazione musicale, i maestri Michele Lorusso, Agnese Paola Festa e Lucia Bottalico. L'evento è stato presentato da Domenico Bucci, che ha avuto cura di introdurre la presenza di don Riccardo Agresti, sostenitore del progetto "Senza Sbarre" , rammentare che proprio nella giornata si celebrava San Basilide, protettore della polizia penitenziaria e conferire un senso ad ogni brano dedicato alle donne ospiti della casa, eseguiti solo con piano - chitarra, oboe e percussioni. Sono intervenuti alla manifestazione esponenti delle forze dell'ordine e delle formazioni sociali, che hanno contribuito a dare evidenza all'evento, partecipato anche emozionalmente. Il Direttore, dr. Giuseppe Altomare, ha ringraziato le associazioni, le guardie penitenziarie, gli intervenuti, che hanno contribuito a dare evidenza ad una manifestazione in linea con i presupposti costituzionali e civili intesi a creare premesse per i principi di inclusione che devono presiedere le attività degli enti pubblici, evidenziando il contributo collaborativo fornito dai vertici delle forze dell'ordine e della Dirigente delle case circondariali di Trani, dr.ssa Bruna Piarulli.