Carcere di Trani. De Santis (PD): «Serve il giusto numero di personale sanitario, ambienti allestiti come si deve»

Stamattina ho visitato il carcere di Trani. I problemi sono tanti e ringrazio la dirigente dell'istituto penitenziario, Bruna Piarulli, di avermi accolto e mostrato questa realtà, illustrando le criticità, a cominciare dalla carenza degli organici, degli agenti e del personale sanitario.

La differenza, come sempre, la fanno le persone, i lavoratori, gli agenti di polizia penitenziaria e tutti gli operatori dell'universo carcerario, il personale sanitario, gli educatori, lo psichiatra, gli psicologi, il personale amministrativo e tutti gli altri. Il carcere è anche il loro luogo di vita.

Certi luoghi ti colpiscono. Lì non ci sono giorni speciali, non è domenica, non è venerdì santo, non è festa, è sempre tutto uguale. I detenuti e il sistema carcere meritano attenzione, risorse e una grande cura. Un impegno a cui non voglio sottrarmi.

Chi sconta una pena deve poter costruire un dopo, prepararsi a tornare nella società con un lavoro, mediante progetti e attività formative. Chi lavora nel carcere deve poterlo fare senza affrontare emergenze quotidiane e in sicurezza, all'interno di organici congrui. Serve anche il giusto numero di personale sanitario, ambienti allestiti come si deve, per dare dignità alle persone e a quel luogo.