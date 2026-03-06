Divine del sud
Divine del sud
Associazioni

“Recluse, non perdute”: l’8 marzo nel carcere femminile di Trani tra ascolto, dignità e seconde possibilità

L’associazione Divine del Sud porta la Stanza Divina Itinerante nell’istituto penale

Trani - venerdì 6 marzo 2026 7.54

Non un premio per celebrarne la grandezza, né un convegno per raccontare imprese eroiche, ma ascolto e presenza. Quello che più manca in un mondo sempre più veloce e distratto che brucia le emozioni alla velocità di un click. Così l'associazione Divine del Sud celebra la Giornata Internazionale della Donna nell'istituto penale di Trani, insieme alle detenute, riconoscendone il valore, la resilienza e il diritto a una seconda possibilità. L'incontro dal titolo "Recluse, non perdute. Dignità e seconde possibilità", rientra nel percorso della Stanza Divina Itinerante e si terrà venerdì 6 marzo, alle ore 10.30, nel carcere femminile di Trani. «Questa giornata non è solo un momento simbolico, ma un'occasione concreta per riflettere sui diritti, sulle opportunità e sui percorsi di rinascita femminile – ha spiegato Francesca Rodolfo, presidente dell'associazione Divine del Sud –. Anche tra le mura di un istituto penitenziario, le donne continuano a essere madri, figlie, lavoratrici, studentesse, portatrici di sogni e speranze. Noi ci siamo per tutte, perché tuteliamo la persona maltrattata ma anche chi ha commesso errori, per capire e far capire, per aiutare a reinserire queste donne nella società una volta scontata la pena. Siamo presenti anche per i loro figli e per le loro famiglie». L'iniziativa supportata dalla dirigente Piarulli, intende valorizzare i percorsi trattamentali e formativi attivi all'interno della Stanza Divina, sottolineando l'importanza dell'educazione, del lavoro e del sostegno legale e psicologico come strumenti fondamentali per costruire un futuro diverso. «Celebrare l'8 marzo in carcere significa affermare con forza che ogni donna, indipendentemente dal proprio passato, merita rispetto, ascolto e opportunità – ha dichiarato l'avv. Agata Oliva, presidente della Stanza Divina -. Siamo qui per sostenerle e non per giudicarle». La giornata sarà anche un momento di dialogo con le istituzioni del territorio, a testimonianza del ruolo fondamentale che la comunità svolge nel sostenere concretamente i percorsi di seconda possibilità. «Il nostro impegno istituzionale è proprio la prima fase, affinché possano tornare nella società con strumenti nuovi e con rinnovata fiducia - ha detto il direttore degli istituti penali di Trani, dott. Giuseppe Altomare -. Incontri come questo danno fiducia e speranza. Sapere che lì fuori c'è qualcuno che aspetta queste donne, che si prodiga per i loro figli e le loro famiglie come promette La Stanza Divina, è un sollievo anche per noi, certi che fare rete con le associazioni possa aiutarci nel tortuoso e non facile percorso della rinascita». La Festa della Donna diventa così non solo celebrazione, ma impegno: per i diritti, per la dignità e per un futuro in cui nessuna donna sia definita soltanto dai propri errori, ma riconosciuta per il proprio potenziale di cambiamento. All'incontro, moderato dal giornalista Aldo Losito, parteciperanno la presidente della Stanza Divina avv. Agata Oliva, il Questore della Provincia Bat Alfredo Fabbrocini, il direttore degli istituti penali di Trani dott. Giuseppe Altomare, il dirigente penitenziario Angela Anna Bruna Piarulli, la psicologa della Stanza Divina Arianna Crudele, l'avv. della Stanza Divina Letizia Rana e il presidente della Commissione Pari Opportunità di Bisceglie dott. Luciano Lopopolo. I saluti istituzionali saranno affidati alla presidente di Divine del Sud dott.ssa cav. Francesca Rodolfo, ai consiglieri della Regione Puglia Marcello Lanotte e Ruggiero Passero e ai sindaci di Barletta Mino Cannito, Andria Giovanna Bruno, Trani Amedeo Bottaro e Bisceglie, Angelantonio Angarano
  • Carcere di Trani
Altri contenuti a tema
1 Otto detenuti di Trani in cammino verso il Giubileo a San Pietro Religioni Otto detenuti di Trani in cammino verso il Giubileo a San Pietro Accompagnati da familiari, volontari e don Raffaele Sarno, parteciperanno alla celebrazione con Papa Leone XIV
38 Un Guardaroba per la Dignità: la solidarietà apre le porte del Carcere Femminile di Trani Solidarietà Un Guardaroba per la Dignità: la solidarietà apre le porte del Carcere Femminile di Trani Dal racconto social del cappellano don Raffaele Sarno, la cronaca di un'iniziativa nata dalla collaborazione tra istituzioni e volontariato
Il Penitenziario di Trani al centro di un piano di riqualificazione da 3,8 milioni di euro Attualità Il Penitenziario di Trani al centro di un piano di riqualificazione da 3,8 milioni di euro L'intervento sul carcere di Trani, gestito da Invitalia, mira a contrastare il sovraffollamento e recuperare nuovi posti detentivi
Musica, solidarietà e inclusione: evento speciale nella Casa Circondariale Femminile di Trani Eventi e cultura Musica, solidarietà e inclusione: evento speciale nella Casa Circondariale Femminile di Trani Lions Club "Ordinamenta Maris", Amici per la Vita e Associazione Musicale Federiciana insieme per regalare alle detenute un momento di bellezza e vicinanza con le loro famiglie
Quando il Castello di Trani era un carcere: avviata la campagna di raccolta di fotografie e documenti Eventi e cultura Quando il Castello di Trani era un carcere: avviata la campagna di raccolta di fotografie e documenti È possibile inviare il materiale via mail
Aggressione nel carcere di Trani, Psicologi di Puglia: "Servono interventi sistemici" Attualità Aggressione nel carcere di Trani, Psicologi di Puglia: "Servono interventi sistemici" Il presidente dell’Ordine, Giuseppe Vinci: “Occorrono sportelli di ascolto psicologico strutturati e programmi di prevenzione del trauma”
Tenta di strangolare un agente della Polizia Penitenziaria: tragedia sfiorata nel carcere di Trani Cronaca Tenta di strangolare un agente della Polizia Penitenziaria: tragedia sfiorata nel carcere di Trani Il detenuto fratellastro dell'ex calciatore Cassano. Il Sappe: «Le carceri non siano una discarica sociale»
Nuovi agenti a Trani grazie al 184° Corso Allievi della Polizia Penitenziaria Cronaca Nuovi agenti a Trani grazie al 184° Corso Allievi della Polizia Penitenziaria Alla Casa di Reclusione di Trani verranno assegnati 3 nuovi agenti.
GOTA rinasce: sul lungomare di Trani torna a brillare gusto e spettacolo
6 marzo 2026 GOTA rinasce: sul lungomare di Trani torna a brillare gusto e spettacolo
Assistenza specialistica, Bottaro fissa il traguardo: «Educatori in aula entro fine marzo»
6 marzo 2026 Assistenza specialistica, Bottaro fissa il traguardo: «Educatori in aula entro fine marzo»
La scuola che diventa comunità: al 4° Circolo “Beltrani” da oggi avvio di incontri gratuiti per il benessere dei genitori
6 marzo 2026 La scuola che diventa comunità: al 4° Circolo “Beltrani” da oggi avvio di incontri gratuiti per il benessere dei genitori
Centrodestra tranese, Di Leo: “Metodo sbagliato sul candidato e mancanza di rispetto politico "
5 marzo 2026 Centrodestra tranese, Di Leo: “Metodo sbagliato sul candidato e mancanza di rispetto politico"
Sgomento nella comunità scolastica: muore a 41 anni il professor Leonardo Evangelista
5 marzo 2026 Sgomento nella comunità scolastica: muore a 41 anni il professor Leonardo Evangelista
Bandi regionali sospesi. Vurchio: «Ora valorizzare le progettualità imprenditoriali»
5 marzo 2026 Bandi regionali sospesi. Vurchio: «Ora valorizzare le progettualità imprenditoriali»
Presentato il Servizio di Informazione e Assistenza alle Vittime di reato della Regione Puglia
5 marzo 2026 Presentato il Servizio di Informazione e Assistenza alle Vittime di reato della Regione Puglia
Rigenerazione urbana e visione dell’architettura contemporanea: a Trani lectio magistralis della Prof.ssa Eliana Cangelli
5 marzo 2026 Rigenerazione urbana e visione dell’architettura contemporanea: a Trani lectio magistralis della Prof.ssa Eliana Cangelli
Francesco Messina a Trani per sostenere le ragioni del NO al referendum del 22 e 23 marzo
5 marzo 2026 Francesco Messina a Trani per sostenere le ragioni del NO al referendum del 22 e 23 marzo
Trani al centro di “Porta a Porta”: le vicende giudiziarie degli amministratori locali nel dibattito sul referendum sulla giustizia
5 marzo 2026 Trani al centro di “Porta a Porta”: le vicende giudiziarie degli amministratori locali nel dibattito sul referendum sulla giustizia
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.