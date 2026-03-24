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Attualità

Carcere di Trani, Spina (FdI): «Segnali positivi sulla sanità, ora interventi rapidi»

Dalla Commissione Sanità apertura sull’aumento del personale e sull’attivazione del “gabbione”

Trani - martedì 24 marzo 2026 8.16
"Dalla Commissione Sanità arrivano segnali importanti, frutto di un confronto istituzionale serio e condiviso, ma adesso è necessario passare rapidamente dalle parole ai fatti. È positivo che su un tema così delicato si sia registrata una piena collaborazione istituzionale e un impegno bipartisan volto a individuare soluzioni concrete nella tutela dei diritti fondamentali.
"Elemento rilevante è stata la dichiarazione dell'assessore alla Sanità Donato Pentassuglia circa l'aumento della dotazione di personale sanitario, in deroga ai vincoli di bilancio. Si tratta di un passo nella giusta direzione, ma che deve tradursi in tempi rapidi in interventi concreti. Sono soddisfatta perché grazie alla mia audizione si renderà operativo il cosiddetto 'gabbione', per il quale è stato riferito che, pur essendo pronto da tempo, sarà a breve finalmente disponibile.
"Continueremo a lavorare in sinergia con tutte le istituzioni coinvolte – conclude la vicepresidente della Commissione Sanità – affinché agli impegni assunti oggi seguano atti concreti e si garantiscano finalmente condizioni sanitarie adeguate e il pieno rispetto del diritto alla salute delle persone detenute. A breve ci sarà un sopralluogo congiunto con i vertici della Asl Bt per verificare altre possibili modifiche."
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