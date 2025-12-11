Carcere Femminile
Otto detenuti di Trani in cammino verso il Giubileo a San Pietro

Accompagnati da familiari, volontari e don Raffaele Sarno, parteciperanno alla celebrazione con Papa Leone XIV

Trani - giovedì 11 dicembre 2025 9.53
Il prossimo 14 dicembre 2025, Roma ospiterà il Giubileo dei Detenuti, uno dei momenti più significativi dell'Anno Giubilare della Chiesa Cattolica, dedicato a chi vive la realtà carceraria. Un evento pensato come occasione di ascolto, rinnovamento spirituale e speranza per chi si trova in detenzione.

Anche Trani sarà protagonista: dalla città partiranno otto detenuti, tre provenienti dalla Casa Circondariale maschile e cinque da quella femminile, ciascuno accompagnato da un familiare. Con loro viaggeranno anche don Raffaele Sarno, cappellano degli istituti penitenziari tranesi, tre diaconi permanenti e due volontari impegnati nella pastorale carceraria.

Il pellegrinaggio inizierà il 12 dicembre con l'arrivo a Sacrofano, presso la Fraterna Domus, dove i partecipanti da tutta Italia prenderanno parte a giornate intense di preghiera, testimonianze, riflessione e fraternità, in preparazione all'incontro con Papa Leone XIV.

Il culmine dell'esperienza sarà la celebrazione eucaristica nella Basilica di San Pietro, in programma il 14 dicembre, presieduta dal Pontefice. Don Sarno ha voluto esprimere gratitudine alla Direzione e all'Area educativa degli istituti di pena di Trani, ai magistrati per i permessi concessi e, in particolare, a Mons. Leonardo D'Ascenzo, Arcivescovo di Trani-Barletta-Bisceglie, che ha reso possibile l'iniziativa sostenendola economicamente.
Nel corso dell'anno giubilare, non sono mancati segni tangibili di vicinanza e spiritualità: tra questi, la consegna delle Lampade della Speranza nella casa di reclusione femminile e la distribuzione mensile di un foglio di meditazione spirituale, pensato come strumento di crescita interiore.
Un percorso che dimostra come la speranza possa germogliare anche dove tutto sembra più difficile, aprendo uno spiraglio di luce nei luoghi più bui.
