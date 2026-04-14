Dal carcere di Trani alla scuola: comandante e dirigente incontrano gli studenti di Molfetta

Si è svolto questa mattina, presso l'auditorium dell'IISS "Mons. A. Bello – G. Salvemini" di Molfetta, l'incontro dal titolo "Professioni umane e reinserimento sociale", dedicato al tema della funzione rieducativa della pena e al ruolo delle istituzioni penitenziarie, con un focus specifico sul carcere di Trani.Protagonisti dell'iniziativa gli studenti e le studentesse dell'istituto, che hanno preso parte a un momento di confronto diretto con rappresentanti del sistema penitenziario impegnati quotidianamente nella realtà della casa circondariale tranese.A intervenire sono stati il comandante di reparto del carcere di Trani, Felice Nazareno De Pinto, e la dirigente penitenziaria Angela Piarulli, che hanno offerto una testimonianza concreta sulle attività svolte all'interno dell'istituto. Nel corso degli interventi è emersa l'importanza del lavoro trattamentale e delle figure professionali coinvolte nei percorsi di recupero dei detenuti.Ampio spazio è stato dedicato proprio alle esperienze del carcere di Trani, dove progetti educativi, formativi e lavorativi rappresentano strumenti fondamentali per favorire il reinserimento sociale e dare una seconda possibilità a chi sta scontando una pena. Un approccio che mette al centro la persona, in linea con i principi costituzionali della funzione rieducativa.L'incontro si inserisce in un percorso più ampio di educazione alla legalità promosso dall'istituto, con l'obiettivo di avvicinare i giovani a tematiche complesse ma fondamentali, stimolando riflessione, consapevolezza e partecipazione attiva.