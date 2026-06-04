Onny Turitto - Rinnovo
Onny Turitto - Rinnovo
Calcio

Eccellenza, il primo tassello del Trani è la conferma di Turitto: il punto sul calciomercato

L’intenzione della società è chiara: assumere un ruolo da protagonista assoluta

Trani - giovedì 4 giugno 2026 11.16
La Soccer Trani, reduce da una stagione trionfale culminata con la vittoria della Promozione ed il trionfo in Coppa Italia Dilettanti contro lo Squinzano, è oramai da diverse settimane a lavoro per programmare la prossima ed avvincente annata sportiva. Ad oggi, nomi alla mano, l'intenzione della società capitanata da Luciano Pace sembra essere chiarissima: assumere un ruolo da assoluta protagonista, in un campionato che si prospetta piuttosto interessante. Facciamo un punto su ciò che sarà il nuovo Trani.

Il primo tassello della Soccer Trani del futuro è il rinnovo di Onny Turitto, che vestirà ufficialmente la maglia biancazzurra anche nella prossima stagione. L'ex Barletta è stato uno dei primi a voler sposare nuovamente il progetto tranese e continuerà ad essere uno dei punti fermi della formazione allenata da mister Moscelli, pienamente confermato alla guida tecnica. La seconda riconferma dovrebbe essere quella di Matteo D'Addabbo, con l'esterno che ha pienamente convinto società e allenatore, guadagnandosi la permanenza. Inoltre, il ruolo di vice-allenatore dovrebbe essere affidato a Massimo Fumai: si tratta per lui di un graditissimo ritorno nella piazza tranese.

Per il momento, non dovrebbero esserci ulteriori riconferme: già certi infatti gli addii di Gernone, Faliero e Chiumarulo, con gli ultimi due che vestiranno la maglia della Virtus Palese, mentre Montrone sarà un nuovo giocatore del Canosa. Per il resto, dovrebbe essere quasi certo lo smantellamento della rosa, anche e soprattutto a causa di impegni lavorativi, non compatibili con quelli richiesti da una categoria come l'Eccellenza. Resta da sciogliere il nodo Colombo, più vicino all'addio che non viceversa; chiarissima l'idea societaria, schierata pubblicamente contro la Kings League.

Per quanto riguarda il calciomercato in entrata, ecco il punto della situazione: praticamente certi gli arrivi di Paride Addario, esperto portiere pronto a tornare in Eccellenza dopo la parentesi in Promozione con la Virtus Palese, e quello di Mirko Giacobbe, centrocampista classe '92, reduce da un triennio in Serie D a Manfredonia. Nel suo curriculum si annoverano presenze anche in Serie B (Portogruaro) e circa 100 gettoni in Serie C, oltre ad una ricchissima esperienza in Serie D. In chiusura anche Juan Martinez, centrocampista spagnolo reduce da due stagioni importanti con il Bisceglie, in Eccellenza.

Proseguono i dialoghi con Matthew Bonicelli, attaccante argentino classe '00, attualmente in forza all'Unione Calcio Bisceglie. Trattativa molto avanzata con Andrea Fischetti, trequartista classe '94, la scorsa stagione in forza alla Sestese, in Eccellenza lombarda, con cui ha collezionato 14 reti e 12 assist. In carriera, il talentoso trequartista mancino, ha vestito anche le maglie di Lanciano e Viterbese. Infine, la Soccer Trani conta di chiudere prossimamente per l'esperto difensore centrale Gennaro Donnarumma, classe '98, titolarissimo e capitano nell'ultima annata con la Real Acerrana, nel Girone H di Serie D.
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