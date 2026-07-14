Gabriele Belardi - Marco Galiano
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Running e Atletica

Belardi verso gli Europei, Trani fa squadra: il sindaco celebra atleti e tecnici del salto con l'asta tranese

I campionati in programma dal 16 al 19 luglio a Rieti

Trani - martedì 14 luglio 2026 12.02 Comunicato Stampa
Un momento di grande orgoglio per la città di Trani e per tutto il movimento dell'atletica locale. Alla vigilia dei Campionati Europei Under 18, in programma a Rieti dal 16 al 19 luglio, il sindaco ha ricevuto in Comune il giovane astista tranese Gabriele Belardi per rivolgergli, a nome dell'intera comunità, il più sincero in bocca al lupo in vista dell'importante appuntamento internazionale. Belardi arriva all'Europeo dopo una stagione straordinaria, culminata con la conquista del titolo italiano Under 18 nel salto con l'asta e con la convocazione nella Nazionale azzurra. Un percorso di crescita che lo ha portato a superare la prestigiosa misura di 5,02 metri, confermandolo tra i migliori talenti italiani della specialità.

Nel corso dell'incontro, il primo cittadino ha voluto congratularsi non solo con Gabriele, ma con tutta la scuola del salto con l'asta di Trani, autentico punto di riferimento dell'atletica giovanile italiana. Un vivaio che continua a formare atleti di altissimo livello grazie al lavoro quotidiano di tecnici competenti e con il supporto della società Elite Academy Bari. Un riconoscimento particolare è stato rivolto ai due allenatori protagonisti di questo percorso: Lorenzo Giusto, tecnico di Gabriele Belardi, e Raffaele Musicco, allenatore del giovane astista Ivan Musicco, oltre che suo padre. Il loro impegno, unito alla dedizione degli atleti, rappresenta uno dei principali punti di forza della scuola tranese del salto con l'asta.

Tra i protagonisti della stagione spicca infatti anche Ivan Musicco, autore di un eccellente terzo posto ai Campionati Italiani Under 20, risultato che conferma la qualità di un movimento capace di competere ai massimi livelli nazionali e di guardare con fiducia al futuro. L'incontro istituzionale ha voluto celebrare non soltanto i risultati ottenuti, ma anche il valore di un progetto sportivo che, anno dopo anno, porta il nome di Trani sui più importanti palcoscenici dell'atletica italiana e internazionale.

Adesso gli occhi sono puntati su Rieti, dove Gabriele Belardi indosserà la maglia azzurra con l'obiettivo di vivere da protagonista il suo primo Campionato Europeo Under 18. Un traguardo che rappresenta il premio per anni di sacrifici, passione e lavoro condiviso con il suo tecnico Lorenzo Giusto, con la società e con tutto il movimento dell'atletica tranese. La città farà il tifo per lui, consapevole che, comunque vada, il suo percorso è già motivo di grande orgoglio per tutta la comunità.
  • Gabriele Belardi
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