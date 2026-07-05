Ivan Musicco
Ivan Musicco
Running e Atletica

Ivan Musicco bronzo d'Italia. Che prestazione a Caorle!

Il tranese stupisce ancora ai Campionati Italiani U20

Trani - domenica 5 luglio 2026 17.12 Comunicato Stampa
Ancora un risultato di prestigio per il movimento dell'atletica tranese. Ai Campionati Italiani U20 di Atletica Leggera, disputati a Caorle, Ivan Musicco, portacolori dell'Elite Academy Bari, conquista uno splendido terzo posto nel salto con l'asta, superando la misura di 4,87 metri e salendo sul podio tricolore. L'ennesima conferma del valore della Scuola di Salto con l'Asta di Trani, che continua a formare atleti capaci di competere ai massimi livelli nazionali. Oltre a Musicco, anche Belardi e il giovane Piccinni stanno dimostrando di essere tra i protagonisti italiani della specialità, confermando l'ottimo lavoro svolto negli ultimi anni. Dietro questi successi c'è l'impegno costante dei tecnici Giusto e Musicco, che da tempo sono costretti a spostarsi in altre strutture per consentire ai propri atleti di allenarsi in condizioni adeguate. Una situazione che, nonostante i risultati ottenuti, continua a rappresentare un ostacolo per la crescita del movimento. L'auspicio è che la nuova pista di atletica di Trani venga completata e resa pienamente fruibile nel più breve tempo possibile. Un impianto moderno permetterebbe finalmente ad atleti e tecnici di allenarsi nella propria città, valorizzando un'eccellenza sportiva che continua a portare in alto il nome di Trani sui palcoscenici nazionali.
  • Ivan Musicco
Polo Museale di Trani: lo sguardo verticale delle “Architetture Ardite” sulla Cattedrale
5 luglio 2026 Polo Museale di Trani: lo sguardo verticale delle “Architetture Ardite” sulla Cattedrale
Trani | Drammatico salvataggio al Lido Mattinelle
5 luglio 2026 Trani | Drammatico salvataggio al Lido Mattinelle
Incidente ferroviario 2016: giunta regionale istituisce giornata in ricordo delle 23 vittime
5 luglio 2026 Incidente ferroviario 2016: giunta regionale istituisce giornata in ricordo delle 23 vittime
L'Editoriale. Il Welfare come "Presidio di Legalità " | Oltre la cronaca della maxi truffa sul "Reddito di Cittadinanza " a Trani e nella BAT
5 luglio 2026 L'Editoriale. Il Welfare come "Presidio di Legalità" | Oltre la cronaca della maxi truffa sul "Reddito di Cittadinanza" a Trani e nella BAT
Dopo Battiti Live, partono i lavori urgenti al Porto: cantiere sul basolato e modifiche alla viabilità su Via Statuti Marittimi
5 luglio 2026 Dopo Battiti Live, partono i lavori urgenti al Porto: cantiere sul basolato e modifiche alla viabilità su Via Statuti Marittimi
Simone Cancellaro riconfermato fra i pali della Apulia Trani C5
5 luglio 2026 Simone Cancellaro riconfermato fra i pali della Apulia Trani C5
Il Sindaco Galiano incontra l’archeologo Michele Pellegrino: «Orgoglio tranese, modello per i nostri giovani»
5 luglio 2026 Il Sindaco Galiano incontra l’archeologo Michele Pellegrino: «Orgoglio tranese, modello per i nostri giovani»
“Verso il Centenario del Trani”, un viaggio tra passato, presente…e futuro
4 luglio 2026 “Verso il Centenario del Trani”, un viaggio tra passato, presente…e futuro
Lidia Margiotta, 27 anni: il talento di Trani che distilla l’odio e lo trasforma in teatro
4 luglio 2026 Lidia Margiotta, 27 anni: il talento di Trani che distilla l’odio e lo trasforma in teatro
Amianto in piazza Lambert, la denuncia delle associazioni: «Residenti ostaggio dell'incuria, la salute va tutelata subito»
4 luglio 2026 Amianto in piazza Lambert, la denuncia delle associazioni: «Residenti ostaggio dell'incuria, la salute va tutelata subito»
© 2001-2026 TraniViva è un portale gestito da InnovaNews srl. Partita iva 08059640725. Testata giornalistica telematica registrata presso il Tribunale di Trani. Tutti i diritti riservati.
TraniViva funziona grazie ai messaggi pubblicitari che stai bloccandoPer mantenere questo sito gratuito ti chiediamo disattivare il tuo AdBlock. Grazie.