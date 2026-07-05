Ivan Musicco bronzo d'Italia. Che prestazione a Caorle!

Ancora un risultato di prestigio per il movimento dell'atletica tranese. Ai Campionati Italiani U20 di Atletica Leggera, disputati a Caorle,, portacolori dell'Elite Academy Bari, conquista uno splendido terzo posto nel salto con l'asta, superando la misura di 4,87 metri e salendo sul podio tricolore. L'ennesima conferma del valore della Scuola di Salto con l'Asta di Trani, che continua a formare atleti capaci di competere ai massimi livelli nazionali. Oltre a Musicco, anche Belardi e il giovane Piccinni stanno dimostrando di essere tra i protagonisti italiani della specialità, confermando l'ottimo lavoro svolto negli ultimi anni. Dietro questi successi c'è l'impegno costante dei tecnici Giusto e Musicco, che da tempo sono costretti a spostarsi in altre strutture per consentire ai propri atleti di allenarsi in condizioni adeguate. Una situazione che, nonostante i risultati ottenuti, continua a rappresentare un ostacolo per la crescita del movimento. L'auspicio è che la nuova pista di atletica di Trani venga completata e resa pienamente fruibile nel più breve tempo possibile. Un impianto moderno permetterebbe finalmente ad atleti e tecnici di allenarsi nella propria città, valorizzando un'eccellenza sportiva che continua a portare in alto il nome di Trani sui palcoscenici nazionali.