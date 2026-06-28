Belardi
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Running e Atletica

L'incidente in moto non ferma Gabriele Belardi, nuovo record personale per il campione tranese

L'astista supera i 5,02 metri e migliora il proprio primato personale

Trani - domenica 28 giugno 2026 16.19
Sette giorni fa era in pronto soccorso, ferito dopo un incidente in moto avvenuto su via Barletta. Oggi, invece, è tornato in pedana firmando un'impresa che sa di rivincita: Gabriele Belardi ha migliorato il proprio record personale nel salto con l'asta, valicando l'asticella a 5,02 metri.
Un risultato straordinario, arrivato appena una settimana dopo l'incidente, quando la sua partecipazione alla gara sembrava fortemente a rischio. Eppure Belardi ha scelto di esserci, ripagando la fiducia di chi gli è stato accanto con la miglior prestazione della sua carriera.
A raccontare il valore di questa impresa è stato Lorenzo Giusto, che sui social ha dedicato all'atleta un messaggio carico di emozione: «Esemplare... semplicemente unico. Fiero di te Gabriele. Stai scrivendo una pagina di storia. Sette giorni fa ti ho visto in un pronto soccorso sanguinante per un incidente causato non per colpa tua. Ci abbiamo creduto, ci hai creduto e venerdì abbiamo deciso di esserci... Oggi hai superato te stesso e il tuo personale con 5,02 metri».
Parole che raccontano meglio di qualsiasi risultato la forza di volontà dell'astista, capace di trasformare una settimana difficilissima in una giornata da ricordare, migliorando il proprio primato personale e lanciando un segnale importante per il prosieguo della stagione.
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