Guido Melega
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Calcio

Calcio, una passione è per sempre: al via il Secondo Memorial “Guido Melega”

L’evento si terrà venerdì 19 e sabato 20 giugno, presso lo Sporting Club di Trani

Trani - giovedì 18 giugno 2026 21.02
Una passione, quella di Guido Melega, che continua a vivere nel tempo e che non conosce confini: quella per il calcio. Dopo il grande coinvolgimento della scorsa edizione, torna il Memorial "Guido Melega", giunto al suo secondo appuntamento, un evento organizzato per custodire e celebrare il ricordo del nostro concittadino attraverso i valori che più lo rappresentavano: lealtà, sportività, amicizia e divertimento. L'evento si terrà venerdì 19 e sabato 20 giugno presso lo Sporting Club di Trani e vedrà protagoniste squadre Senior e Junior in un torneo che unirà competizione sana, entusiasmo e spirito di condivisione.

Il torneo sarà sviluppato in questo modo: nella giornata di venerdì 19 giugno si disputerà la tradizionale fase a gironi, articolata in due raggruppamenti – Senior e Junior – con inizio alle ore 17:30 e termine previsto intorno alle 22:00. Sabato 20 giugno sarà invece il momento della fase ad eliminazione diretta, con le sole squadre qualificate che si contenderanno il titolo, dalle ore 17:00 alle 21:00 circa.

Il format scelto sarà quello del calcio a 6, con la possibilità per ciascuna squadra di schierare fino a due tesserati. Non mancherà il sano agonismo che da sempre accompagna il gioco del calcio, insieme ad un'atmosfera di festa resa ancora più speciale dalla presenza di ospiti, sostenitori e realtà del territorio che hanno deciso di sposare il progetto. Anche quest'anno sono previsti premi esclusivi messi a disposizione dagli sponsor: cene, gadget e numerose sorprese per i partecipanti. Ogni squadra riceverà inoltre un kit personalizzato e, per tutta la durata dell'evento, saranno messi a disposizione acqua e frutta.

Importante sottolineare che l'intero ricavato del torneo sarà devoluto a UNICEF Italia per i progetti di emergenza dedicati ai bambini in guerra e all'associazione Bari Club intitolata a Guido Melega, affinché il ricordo possa trasformarsi ancora una volta in un gesto concreto di solidarietà. Numerose attività commerciali locali hanno scelto di sostenere questa iniziativa nel segno del ricordo e della condivisione. Affrettatevi: per vivere due giornate di sport, emozioni intense, e partecipazione. Per Guido, nel suo ricordo.
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