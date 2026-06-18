Calcio, una passione è per sempre: al via il Secondo Memorial “Guido Melega”

Una passione, quella di Guido, che continua a vivere nel tempo e che non conosce confini: quella per il calcio. Dopo il grande coinvolgimento della scorsa edizione, torna il", giunto al suo secondo appuntamento, un evento organizzato per custodire e celebrare il ricordo del nostro concittadino attraverso i valori che più lo rappresentavano: lealtà, sportività, amicizia e divertimento. L'evento si terràpresso lo Sporting Club di Trani e vedrà protagoniste squadre Senior e Junior in un torneo che unirà competizione sana, entusiasmo e spirito di condivisione.Il torneo sarà sviluppato in questo modo: nella giornata di venerdì 19 giugno si disputerà la tradizionale fase a gironi, articolata in due raggruppamenti – Senior e Junior – con inizio alle ore 17:30 e termine previsto intorno alle 22:00. Sabato 20 giugno sarà invece il momento della fase ad eliminazione diretta, con le sole squadre qualificate che si contenderanno il titolo, dalle ore 17:00 alle 21:00 circa.Il format scelto sarà quello del calcio a 6, con la possibilità per ciascuna squadra di schierare fino a due tesserati. Non mancherà il sano agonismo che da sempre accompagna il gioco del calcio, insieme ad un'atmosfera di festa resa ancora più speciale dalla presenza di ospiti, sostenitori e realtà del territorio che hanno deciso di sposare il progetto. Anche quest'anno sono previsti premi esclusivi messi a disposizione dagli sponsor: cene, gadget e numerose sorprese per i partecipanti. Ogni squadra riceverà inoltre un kit personalizzato e, per tutta la durata dell'evento, saranno messi a disposizione acqua e frutta.Importante sottolineare che l'intero ricavato del torneo sarà devoluto aItalia per i progetti di emergenza dedicati ai bambini in guerra e all'associazione Bari Club intitolata a Guido Melega, affinché il ricordo possa trasformarsi ancora una volta in un gesto concreto di solidarietà. Numerose attività commerciali locali hanno scelto di sostenere questa iniziativa nel segno del ricordo e della condivisione. Affrettatevi: per vivere due giornate di sport, emozioni intense, e partecipazione. Per Guido, nel suo ricordo.