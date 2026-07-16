Sporting Club | Ultimi tre giorni al Memorial "Carlo Avantario": Trani si stringe nel ricordo del suo Sindaco gentiluomo

Il lungo abbraccio dello sport e della memoria entra nel suo fine settimana decisivo. Mancano ormai solo tre giorni alla conclusione del, il torneo di tennis ospitato sui campi dello Sporting Club Trani che dal 9 luglio sta catalizzando l'attenzione di atleti e appassionati. C'è tempo fino aper assistere alle battute finali e alle premiazioni di una manifestazione nata non solo per celebrare il sano agonismo, ma soprattutto per rendere omaggio a una delle figure più stimate e amate della storia recente di Trani.Per i tranesi, Carlo Avantario non è stato semplicemente un nome nelle cronache politiche o sanitarie, ma una presenza rassicurante e un punto di riferimento. Stimato medico ginecologo, con la sua professione durata decenni ha accompagnato la nascita di intere generazioni di concittadini, entrando con delicatezza e professionalità nelle case e nelle storie di moltissime famiglie. Quella stessa dedizione e cura verso il prossimo l'ha poi trasposta nel suo impegno civile e politico., Avantario viene ricordato ancora oggi come un amministratore di straordinario equilibrio e onestà intellettuale. In un mondo spesso urlato, la sua cifra stilistica era fatta di toni pacati e di un rispetto sacrale per le istituzioni e per gli avversari politici. Un uomo d'altri tempi, che parlava poco ma diceva molto, capace di incarnare una sobrietà e una misura che rimangono un vero e proprio insegnamento di vita per l'intera comunità.Grande appassionato di tennis e storico socio dello Sporting Club, Carlo vedeva nello sport lo stesso sistema di valori etici che applicava nella professione e nella vita pubblica: lealtà, rispetto delle regole, correttezza e senso del limite. Proprio per questo, la famiglia Avantario e il club tranese hanno fortemente voluto questa prima edizione del Memorial, che in questi dieci giorni ha visto sfidarsi atleti di ogni categoria in un clima di calorosa partecipazione. L'invito per la cittadinanza è quello di popolare le tribune dello Sporting Club in questi ultimi tre giorni di gare (fino a domenica 19 luglio): un'occasione preziosa per godersi il grande tennis di livello locale e, soprattutto, per dire ancora una volta, tutti insieme, grazie a un grande uomo che ha dato tanto a Trani.