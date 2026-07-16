dott.Carlo Avantario
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Attualità

Sporting Club | Ultimi tre giorni al Memorial "Carlo Avantario": Trani si stringe nel ricordo del suo Sindaco gentiluomo

Fino a domenica 19 luglio le fasi finali del torneo di tennis per un tributo all'uomo che ha guidato la città con sobrietà, dedizione e profondo spessore umano

Trani - giovedì 16 luglio 2026 8.52
Il lungo abbraccio dello sport e della memoria entra nel suo fine settimana decisivo. Mancano ormai solo tre giorni alla conclusione del 1° Memorial Carlo Avantario, il torneo di tennis ospitato sui campi dello Sporting Club Trani che dal 9 luglio sta catalizzando l'attenzione di atleti e appassionati. C'è tempo fino a domenica 19 luglio per assistere alle battute finali e alle premiazioni di una manifestazione nata non solo per celebrare il sano agonismo, ma soprattutto per rendere omaggio a una delle figure più stimate e amate della storia recente di Trani.

Carlo Avantario: il medico delle famiglie e il Sindaco di tutti
Per i tranesi, Carlo Avantario non è stato semplicemente un nome nelle cronache politiche o sanitarie, ma una presenza rassicurante e un punto di riferimento. Stimato medico ginecologo, con la sua professione durata decenni ha accompagnato la nascita di intere generazioni di concittadini, entrando con delicatezza e professionalità nelle case e nelle storie di moltissime famiglie. Quella stessa dedizione e cura verso il prossimo l'ha poi trasposta nel suo impegno civile e politico. Sindaco di Trani dal giugno 1999 al gennaio 2003, Avantario viene ricordato ancora oggi come un amministratore di straordinario equilibrio e onestà intellettuale. In un mondo spesso urlato, la sua cifra stilistica era fatta di toni pacati e di un rispetto sacrale per le istituzioni e per gli avversari politici. Un uomo d'altri tempi, che parlava poco ma diceva molto, capace di incarnare una sobrietà e una misura che rimangono un vero e proprio insegnamento di vita per l'intera comunità.

Lo sport come specchio di vita: il gran finale allo Sporting Club
Grande appassionato di tennis e storico socio dello Sporting Club, Carlo vedeva nello sport lo stesso sistema di valori etici che applicava nella professione e nella vita pubblica: lealtà, rispetto delle regole, correttezza e senso del limite. Proprio per questo, la famiglia Avantario e il club tranese hanno fortemente voluto questa prima edizione del Memorial, che in questi dieci giorni ha visto sfidarsi atleti di ogni categoria in un clima di calorosa partecipazione. L'invito per la cittadinanza è quello di popolare le tribune dello Sporting Club in questi ultimi tre giorni di gare (fino a domenica 19 luglio): un'occasione preziosa per godersi il grande tennis di livello locale e, soprattutto, per dire ancora una volta, tutti insieme, grazie a un grande uomo che ha dato tanto a Trani.
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