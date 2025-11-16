Tom Kirkpatrick in concerto allo Sporting Club Trani

Larry Franco: Pianoforte e voce.

La città di Trani si prepara ad accogliere un appuntamento musicale di risonanza internazionale. Questa sera,, ingresso ore 19:30, loospita un concerto imperdibile che vedrà protagonista il rinomato trombettista jazz statunitense, affiancato da un ensemble italiano di assoluto livello. L'evento, intitolato, promette di ricreare le atmosfere raffinate e coinvolgenti del jazz e dello swing classico, in un viaggio musicale che unisce le radici americane e l'esperienza europea dell'artista.Nato in Ohio (USA) nel 1954, Tom Kirkpatrick è un trombettista di fama mondiale, noto per il suo stile innato e il suo fraseggio distintivo, radicato nel bebop classico. La sua traiettoria artistica vanta collaborazioni con leggende del calibro di. Oggi risiede in Italia, contribuendo attivamente alla scena jazz europea attraverso l'attività concertistica e didattica. Ad affiancare Kirkpatrick saranno musicisti molto apprezzati sulla scena italiana:Il concerto rappresenta un'occasione unica per gli appassionati di jazz della zona di assistere a una performance di altissimo livello, gli appassionati non mancheranno a questo "Special Event" per una serata all'insegna della buona musica e dello swing più autentico.