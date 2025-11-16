Tom Kirkpatrick in concerto allo Sporting Club Trani. <span>Foto credits</span>
Tom Kirkpatrick in concerto allo Sporting Club Trani

Swing Show: Il maestro del Jazz USA e un Quartetto Italiano d’eccezione in scena oggi, Domenica 16 Novembre.

Trani - domenica 16 novembre 2025 06.59 Comunicato Stampa
La città di Trani si prepara ad accogliere un appuntamento musicale di risonanza internazionale. Questa sera, Domenica 16 Novembre 2025, ingresso ore 19:30, lo Sporting Club Trani ospita un concerto imperdibile che vedrà protagonista il rinomato trombettista jazz statunitense Tom Kirkpatrick, affiancato da un ensemble italiano di assoluto livello. L'evento, intitolato "Swing Show", promette di ricreare le atmosfere raffinate e coinvolgenti del jazz e dello swing classico, in un viaggio musicale che unisce le radici americane e l'esperienza europea dell'artista.

Il Protagonista: Tom Kirkpatrick
Nato in Ohio (USA) nel 1954, Tom Kirkpatrick è un trombettista di fama mondiale, noto per il suo stile innato e il suo fraseggio distintivo, radicato nel bebop classico. La sua traiettoria artistica vanta collaborazioni con leggende del calibro di Chet Baker, Woody Shaw e Stan Kenton. Oggi risiede in Italia, contribuendo attivamente alla scena jazz europea attraverso l'attività concertistica e didattica. Ad affiancare Kirkpatrick saranno musicisti molto apprezzati sulla scena italiana:
  • Larry Franco: Pianoforte e voce.
  • Dee Dee Joy: Voce (già noti per le loro esibizioni swing con successi intramontabili).
  • Ilario De Marinis: Completa il quartetto alla sezione ritmica.
Il concerto rappresenta un'occasione unica per gli appassionati di jazz della zona di assistere a una performance di altissimo livello, gli appassionati non mancheranno a questo "Special Event" per una serata all'insegna della buona musica e dello swing più autentico.
