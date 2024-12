Torneo di tennis di Natale a Bari: due titoli per lo Sporting Club Trani

Si è conclusa nello scorso fine settimana la, kermesse giovanile di assoluto rilievo nazionale, organizzata dalla Società Ginnastica Angiulli.In campo il meglio della gioventù regionale e nazionale, con oltre 600 iscritti in rappresentanza di 12 regioni della penisola, che si sono affrontati sui campi in terra battuta davanti ad un pubblico attento e folto, composto non solo da tecnici e giornalisti, ma anche da tante famiglie che hanno inteso supportare i gioielli di casa. È stato un vero grande evento di fine anno, una finestra aperta sul futuro di uno sport che in Italia non ha mai avuto un vivaio così florido come in questo momento storico.Nella categoria under 12 femminile il successo è andato a Giorgia Gadaleta dello Sporting Club Trani che in finale ha sconfitto con un eloquente 6-0, 6-3 la sua compagna di circolo Raffaella Azzollini. In campo maschile vittoria andata a Christian Lamanna (Sporting Club Trani) che si è imposto con un duplice 6-2 su Francesco Di Benedetto dello Sporting Club Bisceglie.Tra gli under 14 successo di Laura Martelli in campo femminile, tesserata del Circolo Tennis Hugo Simmen di Barletta, vincitrice con un duplice 6-3 sull'abruzzese Ginevra Grilli della SSD Arl di Montesilvano, nel pescarese. Tra i maschietti vittoria invece di Michele Piazzolla Circolo Tennis Hugo Simmen Barletta, sul compagno di circolo Marco Mastropasqua, piegato dopo un'avvincente sfida finita solo al super tiebreak. Il punteggio finale è stato 2-6, 7-6(5), 10-1.Infine la categoria under 16 ha visto prevalere in finale tra le donne Teresa Maletta dell'Accademia Tennis Napoli, brava a piegare in due set (6-4, 7-5) la forte Alessandra Grotti dello Junior Tennis Club di Arezzo. In campo maschile Vito Lorenzo Farinato (in foto in home, ndr), talento emergente ancora dell'ottimo Tennis Club Hugo Simmen di Barletta, ha conquistato il torneo sconfiggendo in finale Emanuele Castagnozzi del Circolo Tennis San Giorgio del Sannio, in provincia di Benevento. Si è trattato di una battaglia agonistica vera e propria, in cui il tennista pugliese l'ha spuntata col punteggio di 4-6, 6-2, 10-3.Un plauso va dunque sia al T.C. Hugo Simmen Barletta, che ha portato a casa tre successi complessivi, grazie alla guida esperta del direttore scuola SAT, il tecnico nazionale Francesco Faggella, sia alloalla cui guida c'è il maestro nazionale, che ha vinto in due circostanze.